Musk trzeci na liście najbogatszych. Wyprzedził Zuckerberga, goni Gatesa

Jeff Bezos, Bill Gates i Elon Musk – tak obecnie kształtuje się szczyt listy najbogatszych ludzi świata opracowywanej przez Bloomberga.

Ostatnia zmiana na podium najbogatszych zaszła po wtorkowej sesji na Wall Street. Dzięki zwyżce notowań Tesli (8,21 proc.) jej założyciel i największy akcjonariusz Elon Musk wzbogacił się o 7,6 mld dolarów, dobijając do poziomu 110 mld dolarów. Bezpośrednim powodem zwyżki cen akcji Tesli był komunikat dotyczący włączenia ich do indeksu S&P500, o czym pisaliśmy we wtorek.

Wystarczyło to, aby na Liście Miliarderów Bloomberga wyprzedzić Marka Zuckerberga – majątek założyciela Facebooka, również w większości ulokowany w akcjach spółki, szacowany jest na 104 mld dolarów.

Warto dodać, że od początku roku stan posiadania Elona Muska wzrósł o 82,2 mld dolarów, podczas gdy Mark Zuckerberg zarobił „tylko” 25,7 mld dolarów. To efekt dysproporcji między skalą wzrostu akcji Tesli i Facebooka – w 2020 r. producent aut z napędem elektrycznym zdrożał na giełdzie o 428 proc., a sieć społecznościowa o 34 proc.

Bill Gates, numer dwa na liście najbogatszych, za sprawą wzrostu cen akcji Microsoftu (37 proc. od początku roku), wzbogacił się o 15,5 mld dolarów. Jego majątek szacowany jest obecnie na 129 mld dolarów.

Z kolej zajmujący pierwszą lokatę Jeff Bezos „podliczany jest” na 185 mld dolarów, z czego 69,7 mld dolarów przyrosło w tym roku wraz ze wzrostem cen akcji Amazona (79 proc.). Warto dodać, że w ostatnich miesiącach Bezos sprzedawał akcje swojej spółki oraz jako pierwszy w historii człowiek przebił barierę 200 mld dolarów (i to po uwzględnieniu rozwodu, który pozbawił go części akcji Amazona).

Analizując powyższe dane, trzeba mieć w pamięci, że mówimy o majątku ulokowanym głównie w potężnych pakietach akcji spółek giełdowych, a nie po prostu w gotówce. Trudno oczekiwać, by Amazon, Microsoft, Facebook czy Tesla zachowały giełdową wycenę, gdyby ich główni akcjonariusze nagle postanowili pozbyć się wszystkich swoich akcji. „Papierowy” zysk lub strata możliwe są w wyniku zmiany ceny akcji na giełdzie i nie muszą mieć związku z przyrostem majątku danej spółki.

