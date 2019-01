Musk tnie zatrudnienie w SpaceX

Kosmiczna firma Elona Muska, SpaceX, ma zamiar obciąć zatrudnienie. Z firmą będzie musiało się pożegnać 10 proc. pracowników – informuje Reuters.

Jako powód uszczuplenia liczącej obecnie 6 tys. osób załogi firma podała „niezwykle trudne wyzwania”. – Aby kontynuować dostawy dla naszych klientów i odnieść sukces w tworzeniu międzyplanetarnych statków kosmicznych oraz globalnego internetu w przestrzeni kosmicznej, Space X musi być mniejszą firmą – poinformował rzecznik w e-mailu.

W czerwcu Elon Musk zwolnił co najmniej siedem osób z grona kierowników wyższego szczebla, odpowiedzialnych za uruchomienie satelity SpaceX. Zwolnienia swoje źródło miały w braku porozumienia co do tempa pracy i testowania systemu Starlink. Przedsiębiorstwo Muska rywalizuje z OneWeb i Telsatem o miano pierwszej firmy, która wprowadzi na rynek globalny internet oparty na systemie satelitarnym.

W grudniu dziennik „Wall Street Journal” informował, że SpaceX pozyskał 500 milionów dolarów, a jego wycena to 30,5 miliarda dolarów. Firma założyła, że w 2022 r. jej statek kosmiczny poleci na Marsa, zaś dwa lata później ma odbyć się lot załogowy na czerwoną planetę.

