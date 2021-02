Musk przeznaczy 100 mln dolarów na walkę ze zmianami klimatu

fot. Brendan McDermid / Reuters

Największa w historii nagroda motywująca, która ma przyciągnąć i zainspirować wynalazców do opracowania i zwiększenia skali rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, służących walce ze zmianami klimatu.

XPRIZE, światowy ekspert w opracowywaniu i uruchamianiu programów motywacyjnych mających na celu rozwiązywanie najważniejszych wyzwań stojących przed ludzkością, ogłosił dziś konkurs XPRIZE Carbon Removal o budżecie 100 milionów dolarów, sponsorowany przez Elona Muska i jego Fundację.

Ten czteroletni, międzynarodowy konkurs adresowany jest do pomysłodawców i zespołów z całego świata, które mają stworzyć i zademonstrować rozwiązanie umożliwiające wyciągnięcie dwutlenku węgla bezpośrednio z atmosfery lub oceanów i trwałe jego zatrzymanie w sposób przyjazny dla środowiska. Warunkiem zwycięstwa w konkursie jest przedstawienie szczegółowego, zweryfikowanego modelu swojego rozwiązania na poziomie usuwania 1 tony CO2 dziennie, a następnie wykazanie przed zespołem sędziów zdolności swojego rozwiązania do jego ekonomicznej skalowalności do poziomu gigaton. Celem inicjatywy XPRIZE jest stymulowanie i pomoc w zwiększeniu skali efektywnych rozwiązań, które pozwolą wspólnie osiągnąć cel usuwania 10 gigaton dwutlenku węgla rocznie do 2050 r., co pomoże w walce ze zmianami klimatu i przywróci równowagę węglową Ziemi.

„Chcemy osiągnąć naprawdę znaczący wpływ. Ujemny bilans węglowy, a nie neutralność. Ostatecznym celem jest skalowalne wychwytywanie węgla, które jest mierzone na podstawie >>w pełni uwzględnionego kosztu za tonę<<, mającego na względzie wpływ na środowisko. To nie jest tylko teoretyczny konkurs; poszukujemy zespołów, które zbudują rzeczywiste systemy, wywierające wymierny wpływ i skalujące się do poziomu gigaton. Cokolwiek będzie trzeba. Czas jest najważniejszy” - powiedział Elon Musk, założyciel i dyrektor generalny firm Tesla i SpaceX.

„Rzucamy wyzwanie inżynierom, naukowcom i przedsiębiorcom, aby skonstruowali i zademonstrowali systemy usuwania węgla, które naprawdę działają” - powiedział Peter H. Diamandis, założyciel i dyrektor wykonawczy XPRIZE. „Systemy, które w małej skali mogą wykazać rzeczywiste, opłacalne usuwanie węgla przy wydajności 1 tony dziennie, a następnie zaprezentować, jak można je skalować (efektywnie kosztowo) do skali gigatonowej. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zainspirowanie przedsiębiorców i inżynierów do tworzenia rozwiązań w zakresie usuwania dwutlenku węgla, z których znaczna część była do tej pory jedynie dyskutowana i omawiana. Pragniemy, aby zostały one skonstruowane, przetestowane i zweryfikowane. Mamy nadzieję, że to wyzwanie XPRIZE zmobilizuje sektor publiczny i prywatny do zaangażowania się tak, jak Ansari XPRIZE o wartości 10 milionów dolarów przyczyniło się do powstania przemysłu komercyjnych lotów kosmicznych”.

Aby ludzkość mogła osiągnąć cel porozumienia paryskiego, jakim jest ograniczenie wzrostu temperatury na Ziemi do nie więcej niż 1,5°(C) w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej lub wręcz 2°(C), konieczne są śmiałe, radykalne innowacje technologiczne i zwiększenie skali, które nie będą polegały tylko na ograniczaniu emisji CO2, ale na rzeczywistym pochłanianiu CO2 już znajdującego się w powietrzu i oceanach. Jeśli ludzkość będzie podążać dotychczasową drogą, wówczas do roku 2100 średnia temperatura na świecie może wzrosnąć o 6°(C).

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostaną ogłoszone 22 kwietnia 2021 roku, czyli w Dzień Ziemi. Tego samego dnia rozpocznie się rejestracja uczestników. Projekt będzie trwał przez 4 lata do Dnia Ziemi w 2025 roku.

Pula nagród wynosząca 100 milionów dolarów zostanie rozdzielona w następujący sposób:

Po upływie 18 miesięcy, na podstawie decyzji sędziów konkursu, 15 najlepszych wybranych zespołów otrzyma po 1 mln dolarów każdy. Nagrody za etapy kluczowe będą początkiem pozyskiwania funduszy przez zespoły na ich budżety operacyjne w celu przeprowadzenia pełnowymiarowych demonstracji wymaganych do zdobycia nagrody.

W tym samym czasie, do rywalizujących zespołów studenckich trafi w sumie dwadzieścia pięć stypendiów studenckich o wartości 200 000 USD.

Pozostałe 80 milionów dolarów zostanie rozdzielone w następujący sposób:

1) Zwycięzca nagrody głównej (pierwsze miejsce): 50 mln USD.

2) Zajęcie drugiego miejsca: 20 mln USD.

3) Zajęcie trzeciego miejsca: 10 mln USD.

Zespoły mogą zgłaszać do konkursu rozwiązania naturalne, inżynieryjne i hybrydowe. Sędziowie konkursowi będą oceniać drużyny w oparciu o cztery podstawowe kryteria:

1) Sprawny prototyp systemu usuwania węgla, który można poddać rygorystycznej ocenie, zdolny do usuwania, co najmniej 1 tony dziennie.

2) Zdolność zespołu do zademonstrowania sędziom, że ich rozwiązanie może być ekonomicznie skalowalne do poziomu gigaton.

3) Podstawowym kryterium w tym konkursie jest w pełni włączony koszt tony, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych czynników związanych z korzyściami dla środowiska, trwałością oraz wszelką wartością dodaną produktów; oraz

4) Ostatnim kryterium jest długość okresu, na jaki usunięty węgiel zostaje zatrzymany. Pożądany minimalny cel to 100 lat.