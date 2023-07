Musk pozwie Zuckerberga? Platforma Threads uważana za plagiat Twittera

Prawie tydzień temu swoją premierę miała platforma Threads, która ma być odpowiedzią Meta Platforms na Twittera. Może to skończyć się pozwem, ponieważ prawnik spółki Muska zarzucił konkurentom przywłaszczenie tajemnic handlowych i wykorzystanie wiedzy osób, które wcześniej pracowały w Twitterze.

W dniu premiery Threads pojawiły się informacje, że Alex Spiro, pełnomocnik prawny Elona Muska, miał skierować pismo do Meta Platforms. Spiro dał do zrozumienia, że aplikacja Threads została stworzona przez byłych pracowników Twittera. Prawnik zarzucił bezprawne przywłaszczenie tajemnic handlowych firmy. Konkretne przykłady nie zostały jednak wskazane.

The below is a leak of the letter sent by Spiro to Meta, as reported by @semafor.



The allegations centre on trade secrets shared by ex-Twitter employees hired by Meta, but also hints that Meta may have been scraping Twitter's data in violation of the terms of service. pic.twitter.com/Lo6usdsM7Q