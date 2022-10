Musk planuje zwolnienia w Twitterze. I to ogromne

fot. DADO RUVIC / / Reuters

Przed nami kolejny rozdział sagi pt. "Elon Musk i Twitter". Miliarder ma planować zwolnienie 75 proc. pracowników Twittera — informuje "Washington Post".

Zwolnienie 75 proc. pracowników Twittera z 7500 zatrudnionych miał Elon Musk zapowiedzieć podczas rozmów z potencjalnymi inwestorami, którzy umożliwią mu sfinalizowanie transakcji wartej 44 mld dolarów. To kolejny rozdział sagi pt. "Elon Musk i Twitter".

Według źródeł Musk obiecuje redukcję nie tylko kosztów pracowniczych, ale i wydatków infrastrukturalnych, czyli dotyczących m.in. obsługi technologicznej platformy.

Na doniesienia dziennika szybko zareagowało kierownictwo firmy. Jej radca prawny Sean Edgett w mailu zapewnił pracowników, że nie ma planów znaczących zwolnień. Wcześniej jednak władze Twittera informowały o planach ograniczenia wydatków pracowniczych o blisko 800 mln dolarów do końca 2023 roku, co oznaczałoby redukcję etatów o ok. 25 proc.

„Zmniejszenie zatrudnienia o 75 proc. oznaczałoby silniejszy przepływ środków pieniężnych i większą rentowność, co byłoby atrakcyjne dla inwestorów, chcących wejść w transakcję” – powiedział analityk Wedbush Dan Ives. Jednak "drastyczne zmniejszenie liczby pracowników Twittera prawdopodobnie cofnęłoby firmę o lata" — dodał.

Musk stoi pod ścianą

Zakup Twittera przez Elona Muska to prawdziwa saga, pełna zwrotków akcji. Sąd w stanie Delaware w USA wstrzymał proces z pozwu platformy społecznościowej Twitter Inc przeciwko Elonowi Muskowi ws. deklaracji zakupu platformy społecznościowej. Jeśli transakcja nie zostanie sfinalizowana do 28 października — rozprawa zostanie wznowiona. Muskowi może grozić 1 mld dolarów kary, w przypadku wycofania się z zakupu.

Musk o planach kupna Twittera poinformował w kwietniu. Wcześniej dywagowano o możliwości założenia przez Muska własnego portalu społecznościowego Jednak po kwietniowych rewelacjach rozpoczął się prawdziwy rollercotser.

W maju Musk poinformował o wstrzymaniu się z zakupem platformy. Jak wówczas argumentował: "umowa na Twitterze tymczasowo wstrzymana w oczekiwaniu na szczegóły potwierdzające obliczenia, czy spam/fałszywe konta rzeczywiście stanowią mniej niż 5 proc. użytkowników".

Na początku lipca zaś wypowiedział umowę o przejęciu Twittera z powodu „fałszywych i wprowadzających w błąd” informacji o firmie. W październiku Musk znowu zmienił zdanie i jednak zgodził się zakup Twittera, ale zgodnie z warunkami pierwotnej oferty, która opiewała na 44 mld dolarów.

Czy do transakcji ostatecznie dojdzie? Dowiemy się już niebawem.

Elon Musk. Od katalogów do lotów kosmicznych - jak stał się jednym z najbogatszych na świecie? Apologeci porównują go do Thomasa Edisona czy Andrew Carnegiego. Krytycy twierdzą, że to egocentryk, który wygrywa przede wszystkim dzięki dobremu PR-owi. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że Elon Musk, cokolwiek byśmy o nim sądzili, potrafi jak nikt inny wcielać w życie pomysły, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie niemożliwe. Liderem rankingu najbogatszych ludzi na świecie nie zostaje się bowiem przypadkowo.

JM