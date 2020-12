Musk ostrzega pracowników: akcje Tesli mogą zostać zmiażdżone

fot. Toru HanaI / Reuters

Akcje Tesli podrożały w tym roku niemal 7-krotnie i spółka jest już wyceniana na ponad 550 mld dol., najwyżej wśród motoryzacyjnych gigantów. Ale prezes i założyciel Elon Musk ostrzega, że cena walorów może zostać "zmiażdżona".

W e-mailu przesłanym we wtorek do pracowników Musk zaznacza, że muszą oni kontrolować wydatki, by spółka nadal mogła odnotowywać zysk. "W takim momencie, gdy nasze akcje sięgają nowych szczytów, może się wydawać, że ostrożne wydawanie pieniędzy nie jest tak ważne. To zdecydowanie nieprawda!" - cytuje miliardera CNBC.

"Nasza rentowność jest bardzo niska, w okolicach 1 proc. w zeszłym roku. Inwestorzy dają nam duży kredyt zaufania, wierząc w zyski w przyszłości, ale jeśli w jakimkolwiek momencie dojdą do wniosku, że tak się nie stanie, nasze akcje natychmiast zostaną zmiażdżone jak suflet uderzony młotem!" - napisał Musk.

"O wiele ważniejsze jest to, że aby nasze samochody były przystępne cenowo, musimy mądrzej podejść do tego, jak wydajemy pieniądze. To trudna walka o każdy grosz, wymagająca tysięcy dobrych pomysłów, aby poprawić koszt części, proces fabryczny lub uprościć projekt, jednocześnie zwiększając jakość i możliwości. Świetnym pomysłem byłby taki, który pozwala zaoszczędzić 5 USD, ale zdecydowana większość to 0,50 USD tutaj lub 0,20 USD tam" - dodał.

"Aby rewolucja elektryczna mogła się wydarzyć, musimy sprawić, by samochody elektryczne, baterie stacjonarne i energia słoneczna były dostępne dla wszystkich" - zakończył.

W III kwartale 2020 r. Tesla odnotowała 331 mln dol. zysku przy 8,77 mld dol. przychodów. Spółka dostarczyła klientom blisko 140 tys. samochodów, najwięcej w historii. W całym roku zamierza przekazać nabywcom pół miliona aut.

Tesla ma w tym roku za sobą fantastyczny rajd. Po niemal 7-krotnym wzroście kursu akcji jest najwyżej wycenianą spółką motoryzacyjną na świecie z kapitalizacją przekraczającą 550 mld dol. Jeszcze w tym roku walory spółki mają zostać włączone do indeksu S&P500.

Wystrzał akcji Tesli wyniósł majątek Elona Muska do poziomu 142 mld dol. - szacuje Bloomberg. Plasuje go to na drugim miejscu wśród najbogatszych ludzi świata - za założycielem Amazona Jeffem Bezosem (188 mld dol.), a przed twórcą Microsoftu Billem Gatesem (129 mld dol.).

