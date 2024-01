Musk odwiedzi Polskę. Czarnek zaprasza go do odwiedzenia Kamińskiego i Wąsika w więzieniu

Zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu Wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, gdzie przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu - napisał na platformie X do Elona Muska b. minister edukacji, poseł PiS Przemysław Czarnek.

O tym, że właściciel Tesli i platformy X Elon Musk weźmie udział w sympozjum w Krakowie i ceremonii w byłym KL Auschwitz w ramach wydarzenia organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie (EJA) poinformował w czwartek Bloomberg.

Musk ma wziąć udział w dyskusji z amerykańskim prawicowym publicystą Benem Shapiro podczas sympozjum w Krakowie na temat antysemityzmu w internecie, a także w ceremonii w byłym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym Auschwitz w dniach 22-23 stycznia. Wydarzenie organizowane jest z okazji przypadającego tydzień później Międzynarodowego Dnia Pamięci o Holokauście.

Na informację o tej wizycie, w czwartek późnym wieczorem zareagował b. minister edukacji, obecnie poseł PiS Przemysław Czarnek, który zaprosił Elona Muska do odwiedzenia więzień w Radomiu i pod Ostrołęką, gdzie odbywają karę Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, skazani przez sąd na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową.

"Zaraz po wizycie w Auschwitz w imieniu Wolnych Polaków zapraszamy do więzień w Radomiu i Ostrołęce, w których przetrzymywani są członkowie polskiego parlamentu. To pierwszy raz od 1989 roku, gdy w Polsce mamy więźniów politycznych" - napisał na platformie X Czarnek.

Dear @elonmusk,



right after the Auschwitz visit, we invite you to on behalf of Free Poles to Radom and Ostrołęka prisons, where Polish members of parlament are hold in captive. This is the first time since 1989 that we have political prisoners in Poland.

Let the world hear how… pic.twitter.com/KV4v11NLVZ