"To bolesne (...) nocuje w biurze na kanapie". Musk zdadza szczegóły szefowania Twitterowi

Avada kedavra Netfliksie. Czyli HBO wraca z Harrym Potterem Czarodziej w okularach z charakterystyczną blizną na czole przykrytą niesforną grzywką stał się symbolem. Ten, którego imienia nie trzeba nawet wymawiać, by było wiadomo, o kogo chodzi powróci do telewizji dzięki Warner Bros., grupy do której należy HBO. Finalizowane są właśnie rozmowy z twórczynią Harry'ego Pottera J.K. Rowling.