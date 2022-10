Musk ma kupić Twittera. Znalazł niecodzienne finansowanie

fot. NTB/ @elonmusk / / Reuters/ Twitter

Elon Musk wszedł z przytupem w zupełnie nową branżę i to w dodatku z nietypowym dla tej branży produktem. Wypuścił na rynek perfumy "Spalone włosy" i zachęca do zakupu. Z zysków chce bowiem sfinansować przynajmniej część transakcji nabycia Twittera.

Najbogatszy człowiek na świecie, według Forbesa, ogłosił najnowszą inwestycję, tym razem w przemysł perfumeryjny. Nawet na Twitterze zmienił swoją notkę biograficzną na "sprzedawcę perfum". W ciągu pierwszych sześciu godzin sprzedał 10 tys. flakoników jego markowego zapachu "Spalone włosy". Będą one wysyłane na początku 2023 roku.

10,000 bottles of Burnt Hair sold! — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Zarobił na tym 1 mln dolarów - by stać się szczęśliwym posiadaczem czerwonej buteleczki, trzeba zapłacić 100 dolarów. Nie minęła druga doba sprzedaży, a upłynnił kolejne 20 tys. flakoników, co daje w prostym przeliczeniu 2 mln dolarów.

CEO Tesli jak mityczny król Midas ma w zwyczaju za pomocą swojej Nudnej Firmy [org. nazwa The Boring Company] sprzedawać nietypowe/ zabawne/ ośmieszające produkty, które zasilają potężnymi zastrzykami gotówki jego konto. Okazało się, że perfumy "Spalone włosy" pachną bowiem "odrażąjąco - pożądliwie". Opisuje je także na stronie promującej zapach, że jest to jak "pochylanie się nad świeczką przy stole, ale bez żadnego zaangażowania". Hasło marketingowe jego nowego biznesu brzmi: "Wyróżnij się w tłumie! Daj się zauważyć, przechodząc przez lotnisko". I błaznuje: "Z nazwą taką jak moje, a wejście do branży perfumeryjnej było nieuniknuone - dlaczego w ogóle walczyłem z tym tak długo?"

Oczywiście stworzenie swojej linii perfum nie u wszystkich wywołało entuzjazm. Nie brakuje głosów, że "gdybym chciał poczuć zapach spalonych włosów, to jeździłbym Teslą" lub "Te perfumy powinny nosić nazwę < >. Musk teraz się śmieje do rospuku, że potrafi sprzedać wszystko, byleby tylko nosiło jego znak". Przez innych został porównany do Gwyneth Paltrow, która stworzyła świecę o zapachu waginy o nazwie "This smells like my vagina". Wersja limitowana w sklepie Goop kosztowała 75 dolarów. Rozeszła się jak ciepłe bułeczki i już z drugiej ręki najtańśza i lekko nadpalona kosztowała 250 dolarów.

E-book Finansowy poradnik pracujących mam. 20 przepisów i zasad, które opłaca się znać

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Musk zdecydował się dokończyć transakcji zakupu Twittera za 44 mld dolarów, ale później zrezygnował, twierdząc, że Twitter nie chce udzielić mu informacji o tym, ile kont użytkowników jest fałszywych, co zaprowadziło jego i firmę BigTech do budynku sądu. Następnie Musk ponownie zmienił zdanie i zamierza jednak stać się właścicielem Twittera. Serwis planuje sprzedać mu swoje akcje za 54,20 dolarów za jedną. Najwyraźniej to właśnie ta decyzja ostatecznie "wymusiła" wypuszczenie "Spalonych włosów", bo twittuje: "Proszę kup moje perfumy, abym mógł kupić Twittera".

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Sąd dał mu na to czas do 28 października.

The Bornig Company - kilka danych Jego "Nudna Firma" została wyceniona ostatnio na 5,7 mld dolarów. Oprócz perfum firma może się pochwalić wypuszczeniem na rynek m.in.: miotaczy ognia o nazwie "Nie-miotacz-ognia" za 500 dolarów za sztukę (zarobiła na tym 10 mln dol), które miały "zrewolucjonizować imprezy grillowe"

50 tys. kapeluszy,

nowej marki tequili TSLA.O

krótkich szortów, które miały podkreślić zwycięstwo Muska nad inwestorami niewierzącymi w jego sukces z samochodami elektrycznymi.

Elon Musk. Od katalogów do lotów kosmicznych - jak stał się jednym z najbogatszych na świecie? Apologeci porównują go do Thomasa Edisona czy Andrew Carnegiego. Krytycy twierdzą, że to egocentryk, który wygrywa przede wszystkim dzięki dobremu PR-owi. Nie można jednak zaprzeczyć temu, że Elon Musk, cokolwiek byśmy o nim sądzili, potrafi jak nikt inny wcielać w życie pomysły, które na pierwszy rzut oka wydają się całkowicie niemożliwe. Liderem rankingu najbogatszych ludzi na świecie nie zostaje się bowiem przypadkowo.

aw