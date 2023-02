Krucjata Muska trwa, kolejni pracownicy Twittera zwolnieni. "Moja ciężka praca była błędem"

Musk nie przestaje zwalniać, mimo że z 7,5 tys. zatrudnionych zostały już tylko 2 tys. Wypowiedzenia otrzymało właśnie kolejne 200 osób, wśród nich czołowi pracownicy odpowiedzialni za "niebieski znacznik". Miliarder pożegnał ich twittem "To będzie pierwszy dzień reszty Twojego życia".

200 osób, a więc 10 proc. jeszcze zatrudnionych w Twitterze, straciło pracę podczas kolejnej rundy cięć etatów, którą Elon Musk rozpoczął w październiku ubiegłego roku tuż po przejęciu firmy.

W niedzielę miliarder opublikował dwuznacznego tweeta, pisząc: "Mam nadzieję, że masz dobrą niedzielę. Pierwszy dzień reszty twojego życia".

Hope you have a good Sunday.



First day of the rest of your life.