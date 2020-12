Elon Musk chciał sprzedać Teslę Apple’owi

You Tube

Elon Musk wyjawił, że prezes Apple’a Tim Cook nie był zainteresowany przejęciem Tesli. Niewykluczone, że obie firmy będą niebawem rywalizować na polu samochodów elektrycznych.

Wczoraj światowe media obiegła informacja agencji Reuters o planach Apple’a dotyczących wejścia na rynek samochodów z napędem elektrycznym. Miałoby się to stać w 2024 r., a jedną z opcji byłoby nawiązanie współpracy z jedną z firm z branży motoryzacyjnej.

Nie zanosi się na to, aby firmą tą miała być Tesla, która po „wyjściu na prostą” zaczęła zarabiać i ma iście mocarstwowe plany rozwojowe. Komentując doniesienia o planach Apple’a (które oficjalnie nie zostały potwierdzone), założyciel Tesli Elon Musk przypomniał pewien fakt z przeszłości obu firm.

- W czasie najtrudniejszych dni okresu pracy nad Modelem 3, skontaktowałem się z Timem Cookiem, aby przedyskutować możliwość przejęcia Tesli przez Apple’a (za 1/10 naszej obecnej wartości). Odmówił spotkania – napisał Musk na Twitterze.

During the darkest days of the Model 3 program, I reached out to Tim Cook to discuss the possibility of Apple acquiring Tesla (for 1/10 of our current value). He refused to take the meeting. — Elon Musk (@elonmusk) December 22, 2020

Musk nie sprecyzował, jaki dokładnie okres ma na myśli, jednak amerykańskie media sugerują, że najprawdopodobniej chodzi o okres 2017-2019, kiedy Tesla starała się zwiększyć produkcję Modelu 3 (najtańszego w ofercie, skierowanego do masowego klienta). W listopadowym wpisie założyciel spółki oznajmił, że była ona bliska bankructwa.

Closest we got was about a month. The Model 3 ramp was extreme stress & pain for a long time — from mid 2017 to mid 2019. Production & logistics hell. — Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2020

Inny podobny przypadek miał miejsce na jeszcze wcześniejszym etapie rozwoju. W 2008 r. Tesla również była bliska upadku, jednak tuż przed ostatecznym terminem udało jej się pozyskać 40 mln dolarów.

Obecna giełdowa wartość Tesli to 606 mld dolarów, więc idąc tropem zasugerowanym przez Muska, oczekiwał on oferty ze strony Apple’a w wysokości ok. 60 mld dolarów. Nie byłaby to kwota pozostająca poza możliwościami giganta z Cupertino – w omawianym okresie rezerwy gotówkowe producenta iPhone’ów sięgały ponad 200 mld dolarów. Sam Apple dziś wyceniany jest natomiast na 2,24 biliona dolarów.

Informacja o możliwej konkurencji ze strony Apple’a zbiega się z debiutem Tesli w indeksie S&P500. Póki co dwie sesje spędzone już w elitarnym gronie zakończyły się spadkami – w poniedziałek Tesla straciła 6,49 proc., we wtorek 1,46 proc. Nie zmienia to faktu, że od początku roku jej akcje zaliczyły imponujący wzrost (o 665 proc.), który wywindował Elona Muska na drugie miejsce listy najbogatszych ludzi świata (155 mld USD, za Jeffem Bezosems z Amazona z 188 mld USD i przed Billem Gatesem z Microsoftu z 131 mld USD).

MZ