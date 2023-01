Musk chce wprowadzić płatną subskrypcję Twittera bez reklam

Elon Musk zapowiada kolejne zmiany na Twitterze. Właściciel platformy społecznościowej chce wprowadzić nowy rodzaj abonamentu. Będzie to wersja serwisu bez reklam, które według niego wyświetlają się zbyt często.

Właściciel Twittera zapowiada zmiany. Elon Musk we wpisie zamieszczonym w serwisie zauważył, iż na platformie społecznościowej jest "zbyt dużo reklam i wyświetlają się one zbyt często". W związku z tym przekazał, że podejmowane są kroki w celu rozwiązania tego problemu w najbliższych tygodniach.

Elon Musk w kolejnym wpisie wskazał, że Twitter wprowadzi droższą usługę subskrypcji, w ramach której użytkownikowi nie będą wyświetlane reklamy.

Also, there will be a higher priced subscription that allows zero ads