Musk: Nie ma takiej możliwości, żeby Putin przegrał. Krytykuje pomoc USA dla Ukrainy

IISS: Rosja straciła od początku wojny ponad 3000 czołgów W 2023 roku Rosja straciła ok. 1120 czołgów oraz ok. 2000 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, a od początku wojny na Ukrainie ponad 3000 czołgów oraz 5600 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty - podał we wtorek Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS).