Musk, Bezos i Zuckerberg stracili ponad 1 bln dolarów

2022 roku dobrze nie będą wspominać szefowie wielkich Big Techów, które do tej pory stanowiły niezłą maszynkę zarabiającą pieniądze. Teraz podliczyli zeszłoroczne rachunki i okazało się, że znaleźli się "pod kreską". Razem stracili bowiem 1,2 bln dolarów.

fot. mccv/ Pool/ Stephen Lam / / Shutterstock/ Reuters/ FORUM

Gdyby wziąć pod uwagę założycieli i dyrektorów generalnych największych firm technologicznych na świecie, to na kontach mają mniej o ponad 1,4 bln dolarów, jak donosi Bloomberg.

The world's richest people lost $1.4 trillion in 2022, led by Elon Musk, Jeff Bezos, Changpeng Zhao and Mark Zuckerberg https://t.co/Wz1ZCDF1KE — Bloomberg (@business) December 30, 2022

Po latach hossy spotęgowanej przez epidemię koronawirusa, która wywindowała akcje gigantów (Apple i Microsoft osiągnął wycenę 2 bilionów dolarów, błyskawiczny wzrost akcji odnotowała także Tesla), warunki makroekonomiczne spowodowały, że inwestorzy odwrócili się od nich, wybierając "bezpieczniejsze" akcje. Inflacja osiągająca 40-letnie maksyma i podwyższanie stóp procentowych przez Fed zrewidowały sympatie kupujących akcje. Zaawansowany technologicznie Nasdaq 100 spadł o 41 procent w zeszłym roku.

Dlaczego inwestorzy uciekali z akcji spółek technologicznych? Nie wspominając dość kontrowersyjnych inwestycji (np. Meta), akcje spółek technologicznych są wyceniane m.in. na podstawie ich potencjalnych przepływów pieniężnych. Sunący w stronę recesji świat, zmniejszył prognozy przyszłych zysków, a więc akcje Big Techów stały się mniej atrakcyjne. W konsekwencji miliarderzy zubożeli, gdyż często ich prywatne majątki są powiązane z "firmowymi".

Do "największych przegranych" 2022 roku należą: Elon Musk, Jeff Bezos i Mark Zuckerberg. Na szczycie podium stanął CEO Tesli, któremu wyparowało ponad 140 mld dolarów. Jeff Bezos, mimo posiadania "Pierścieni władzy", stracił 86 mld dolarów (akcje Amazona zanurkowały o ponad połowę w ciągu minionego roku). Z kolei Mark Zuckerberg odnotował spadek akcji o prawie 66 procent, co przełożyło się o zubożenie jego konta o ponad 81 mld dolarów, przez co stracił miejsce w pierwszej dziesiątce miliarderów na liście Bloomberga.

Inni technologiczni miliarderzy jak Larry Page i Sargey Brin z Alphabet stracili łącznie 92 mld dolarów. Bill Gates pożegnał się z prawie 30 mld dolarów.

2023 rok pokaże, czy jest to niepowodzenie okresowe, czy może to dopiero początek trendu.

Popkultura i pieniądze w Bankier.pl, czyli seria o finansach "ostatnich stron gazet". Fakty i plotki pod polewą z tajemnic Poliszynela. Zaglądamy do portfeli sławnych i bogatych, za kulisy głośnych tytułów, pod opakowania najgorętszych produktów. Jakie kwoty stoją za hitami HBO i Netfliksa? Jak Windsorowie monetyzują brytyjskość? Ile kosztuje nocleg w najbardziej nawiedzonym zamku? Czy warto inwestować w Lego? By odpowiedzieć na te i inne pytania, nie zawahamy się zajrzeć nawet na Reddita.