Mural Banksy'ego zdjęty z budynku i sprzedany za min. 100 tys. funtów

Mural Banksy'ego, brytyjskiego artysty street-artowego, przedstawiający dziewczynkę używającą opony od roweru jako pierścienia do hula-hoop został w środę zdjęty wraz z fragmentem elewacji z jednego budynków w Nottingham w środkowej Anglii i sprzedany kolekcjonerowi.

W środę z samego rana specjalna ekipa, która już wcześniej wycinała ze ścian budynków dzieła Banksy'ego, bezpiecznie usunęła znajdujący się tam od połowy października zeszłego roku mural.

Sprawa wzbudziła jednak spore kontrowersje. Nabywca John Brandler powiedział stacji BBC, że zapłacił za mural "sześciocyfrową kwotę", co oznacza co najmniej sto tysięcy funtów i - jak twierdzi - uratował go przed zniszczeniem, które byłoby nieuchronną konsekwencją umieszczenia przez władze miejskie na nim osłony z pleksiglasu. Brandler, który ma już kilka innych dzieł Banksy'ego, zapowiedział, że nowo nabyty mural trafi wystawę poświęconą sztuce ulicznej w muzeum w Bury St Edmunds.

Władze Nottingham przyznały, że są rozczarowane tym, iż dzieło Banksy'ego zniknęło z miasta, ale nie były w stanie temu zapobiec. Skontaktowały się z Pest Control, biurem zachowującego anonimowość artysty, ale nie zgodził się on na przeniesienie muralu w inne miejsce, więc decyzja o jego sprzedaży należała do właściciela budynku.

Ale przeniesienie muralu - nawet jeśli go ratuje przed zniszczeniem - jest zaburzeniem koncepcji artysty. Banksy nieprzypadkowo namalował go na budynku koło znaku drogowego, do którego przypięty był stary, zdezelowany rower bez tylnego koła. Nie przypadkiem też na lokalizację wybrał Nottingham, miasto mające długą tradycję w produkcji rowerów, choć większość z tamtejszych firm już nie istnieje.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński