Koniec exodusu w policji i wojsku? Mundurowi zyskają nowe świadczenie za długoletnią służbę

Będzie nowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż. Dodatek będzie obowiązywał od 1 marca 2023 r. i ma powstrzymać mundurowych przed odchodzeniem ze służby.

fot. DarSzach / / Shutterstock

Ustawa z 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę, która 20 lutego została podpisana przez Andrzeja Dudę, ma na celu zatrzymanie przed odejściem ze służby doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy – poinformowała kancelaria Prezydenta RP.

Nowe przepisy mają również wzmocnić motywacyjny system wynagradzania przez dodanie nowego świadczenia, które zwiększy płace mundurowych z co najmniej 15-letnim stażem. Ponadto ma to wpłynąć na wzrost zainteresowania wstępowaniem do służb oraz do Sił Zbrojnych RP.

Motywacja dla doświadczonych funkcjonariuszy

Świadczenie za długoletnią służbę w wysokości 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego będzie przysługiwało po osiągnięciu 15 lat służby i będzie zwiększane o 1 proc. za każdy kolejny rozpoczęty rok pracy, jednak nie więcej niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby. Ma być ono wypłacane do dnia zakończenia pracy w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, jego śmiercią lub zaginięciem.

Jak powiedział Bankier.pl Sławomir Koniuszy z Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego Policjantów, wchodzące właśnie w życie przepisy są zachętą dla funkcjonariuszy z co najmniej 15 letnim stażem służby.

– Dotychczas funkcjonował przedemerytalny system motywacyjny wynoszący 1500 zł brutto dla policjantów ze stażem co najmniej 25 lat oraz 2500 tys. zł brutto dla tych, których staż był wyższy niż 28 lat. Jednak ujawnił się problem w postaci policjantów, którzy po 15 latach służby zaczęli masowo odchodzić na emeryturę, którzy nie byli motywowani do tego, aby pozostać w służbie. Wchodzące właśnie przepisy na pewno ich do tego zachęcą. W dodatku nowy dodatek po 25 latach służby będzie pobierany razem ze wcześniejszym świadczeniem. To są naprawdę duże zachęty, żeby pozostawać w służbie jak najdłużej – mówi Sławomir Koniuszy

Czy nowy dodatek będzie liczył się do emerytury?

Wprowadzone właśnie świadczenie za długoletnią służbę nie będzie stanowiło składnika uposażenia lub dodatku do uposażenia. Oznacza to, że nie będzie stanowić podstawy wymiaru emerytury lub renty inwalidzkiej. Wyjątek stanowić będzie sytuacja, kiedy funkcjonariusz lub żołnierz osiągnie 32 lat wysługi emerytalnej.

– To z pewnością ważny element zachęty do długiej służby – podsumowuje Sławomir Koniuszy.

Nowe przepisy obejmą więcej funkcjonariuszy

Dotychczasowy dodatek motywacyjny w jednej z dwóch wysokości - 1500 zł (po osiągnięciu co najmniej 25 lat stażu służby) albo 2500 zł (po przekroczeniu 28 lat i 6 miesięcy stażu służby) - funkcjonuje już w służbach podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, m.in. w policji, straży pożarnej, straży granicznej, służbie więziennej oraz w Siłach Zbrojnych RP.

Nowa ustawa przyznaje prawo do dodatku motywacyjnego również funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Celno-Skarbowej oraz Straży Marszałkowskiej.



W ustawie o policji, o straży granicznej i o państwowej straży pożarnej wprowadzone zostały zmiany usuwające możliwość zwolnienia funkcjonariusza ze służby w związku z nabyciem prawa do zaopatrzenia emerytalnego z tytułu osiągnięcia 30 lat wysługi emerytalnej. Wprowadzone zostały również przepisy przejściowe regulujące m.in. sprawy wszczętych i niezakończonych dotąd postępowań, w wyniku których zwolniono funkcjonariuszy właśnie z tego powodu.