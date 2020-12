Przemieszczanie się w sylwestra. "Policja będzie egzekwowała zakazy"

fot. Filip Radwański / FORUM

Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy, czyli m.in. dotyczące zgromadzeń publicznych oraz przemieszczania się w sylwestra od godz. 19 do godz. 6 w Nowy Rok; są możliwe mandaty zgodnie z obowiązującymi przepisami - mówił w środę rzecznik rządu Piotr Müller.

Rzecznik rządu w rozmowie w TVN24 był pytany o kwestię zakazu przemieszczania się w sylwestrową noc.

"Policja będzie egzekwowała kwestie obowiązujących zakazów. Jedna to kwestia zakazów, które obowiązują już dłuższy czas, czyli m.in. zgromadzeń publicznych - limit do 5 osób. Druga kwestia to zakaz przemieszczania się od godz. 19 (31 grudnia) do godz. 6 (1 stycznia)" - wskazał.

Dopytywany czy osoby, które będą się przemieszczały w noc sylwestrową, muszą liczyć się z mandatem, Müller odparł, że "jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami". Zaznaczył jednocześnie, że nie musi to być 30 tys. zł, gdyż istnieje zasada proporcjonalności i to od policjanta będzie zależeć, czy będzie to pouczenie, czy mandat, i w jakiej wysokości.

Jak wskazał, ograniczenie w przemieszczaniu się poza określonymi celami jest obowiązującym przepisem prawa.

Müller podkreślił, że zakaz zgromadzeń oraz ograniczanie mobilności ma służyć temu, by epidemia COVID-19 nie rozprzestrzeniła się. "Wszystkie przepisy, ograniczenia nie są wprowadzane po to, aby obowiązywały same dla siebie, ale po to, żeby ograniczać epidemię. Rozwijająca się epidemia może doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie umierało kilkaset osób dziennie, a kilka tysięcy osób. Musimy sobie zdawać z tego sprawę" - ostrzegł rzecznik rządu.

Decyzje o obostrzeniach w okolicach 10 stycznia

Müller w TVN24 był pytany o pojawiające się apele, by rząd zniósł zakaz poruszania się dzieci do 16. roku bez opieki rodzica w dni powszednie w godz. 8-16. Rzecznik odparł, że rząd wraz z m.in. ekspertami z Rady Medycznej na bieżąco analizuje zakres obostrzeń.

"Żadnego wariantu w tej chwili nie wykluczam" - powiedział. Zaznaczył przy tym, że dopiero za kilka dni będzie wiadomo, jak wygląda sytuacja pod kątem zakażeń w okresie świątecznym.

Dopytywany, czy jeśli ta liczba będzie niska, jest szansa na zniesienie tego zakazu w okresie ferii, które mają trwać do 17 stycznia, Müller odparł: "takiej decyzji nie wykluczam, aczkolwiek nie jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia".

Rzecznik dodał, że decyzje dotyczące działań po 17 stycznia będą podejmowane "pewnie w okolicach 10 stycznia, znając już dane dotyczące aktualnej liczby zakażeń".

Dodał, że w tym czasie będą m.in. podejmowane decyzje dotyczące szkół.

Premier zaszczepi się przeciwko COVID-19

Rzecznik rządu był pytany w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia o sceptycyzm części Polaków odnośnie szczepień przeciwko COVID-19 i o to, czy premier Mateusz Morawiecki nie powinien dać przykładu i zaszczepić się jako pierwszy.

Müller odpowiedział, że przykłady szczepień polityków są pewnym elementem promocji szczepień, dlatego - jego zdaniem - warto docenić wtorkową akcję marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego (PO) oraz byłego marszałka izby Stanisława Karczewskiego (PiS). Grodzki i Karczewski zostali we wtorek zaszczepieni na COVID-19. Obaj zaapelowali do Polaków, by zdecydowali się na szczepienie.

Rzecznik rządu podkreślił, że do zaszczepienia obu polityków doszło w ramach obowiązującej kolejności szczepień, bo obaj są lekarzami. "Pan premier czeka na swoją kolejkę, ale bezwzględnie od razu po tym, jak ona przyjdzie, od razu zaszczepi się i to jasno deklaruje" - zaznaczył Müller.

Zapowiedział też, że rząd będzie podejmował działania, aby zaszczepiło się w Polsce jak najwięcej osób. "Każda osoba właściwie powoduje, że to ryzyko się zmniejsza" - podkreślił. Wskazywał również, że każdy z nas "ma taką misję przekonania swoich znajomych, jak już przyjdzie nasza kolej na szczepienie".

Na pytanie, kiedy można spodziewać się zniesienia obowiązku noszenia maseczek i czy - według niego - będzie to możliwe jeszcze przed wiosną, Müller odparł: "Przed wiosną bym się nie spodziewał, bo poziom wyszczepienia jeszcze będzie zbyt mały, by zapewne podjąć taką decyzję". "Raczej to będzie bliżej lata niż wiosny. Ale (...) wszystko zależy od poziomu wyszczepialności i wtedy również od aktualnej liczby zakażeń i liczby osób, które potrzebują opieki zdrowotnej w szpitalach spośród tych, które się zaraziły, a np. się nie zaszczepiły niestety" - tłumaczył rzecznik rządu.

Na pytanie, kiedy zostanie zaszczepiona wystarczająca liczba Polaków, by osiągnąć odporność populacyjną, odparł, że największym znakiem zapytania w tym kontekście jest liczba chętnych na szczepienie. "Nawet przy dużym zainteresowaniu oczywiście to jest dobrych kilka miesięcy by wyszczepić kilkadziesiąt procent obywateli, więc wyzwanie logistyczne jest ogromne, jedno z największych od kilkudziesięciu lat" - podkreślił.

Müller mówił również o procedurze zapisów na szczepienia. Przypomniał, że obecnie trwają szczepienia w tzw. grupie zero, obejmującej medyków i osoby pracujące w służbie zdrowia. "Od 15 stycznia rozpocznie się rejestracja, to jeszcze nie będą same szczepienia, ale rejestracja osób chętnych do szczepień w grupie pierwszej oraz chwilę później, a może w tym samym nawet terminie, rejestracja pozostały grup" - powiedział. Podkreślił, że przebieg procesu szczepień zależny jest m.in. od dostaw szczepionek oraz liczby chętnych na poszczególnych etapach.

Rzecznik rządu przypomniał też, że zarejestrować na szczepienie będzie można się m.in. przez internet, poprzez specjalną infolinię czy w zakładzie opieki zdrowotnej. Zaznaczył, że również osoby nieubezpieczone będą mogły się zaszczepić. Pytany o zachęty dla osób zaszczepionych, odparł: "Mamy już pierwsze przepisy w tym zakresie - na przykład takie osoby nie są włączane do limitu osób w ramach tych obowiązujących w rozporządzeniu".

"Trwa dyskusja i to nie tylko w Polsce, ale na poziomie europejskim, w jaki sposób na przykład dopuszczać do uruchamiania poszczególnych usług dla osób zaszczepionych. Tu decyzje nie zostały podjęte, ale wiele podmiotów na świecie, wiele krajów już stopniowo wprowadza takie przepisy, więc niewykluczone, że również w Polsce takie się pojawią" - powiedział.

W Polsce w niedzielę rozpoczęły się szczepienia przeciw COVID-19 preparatem konsorcjum firm Pfizer i BioNTech. W pierwszej kolejności szczepieni są pracownicy sektora ochrony zdrowia (np. lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Następnie szczepionkę otrzymają m.in. seniorzy, służby mundurowe i nauczyciele.

Do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek szczepionki. Według zapowiedzi przedstawicieli rządu, zapisy na szczepienie dla osób spoza priorytetowych grup ruszą 15 stycznia. (PAP)

