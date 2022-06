Rzecznik rządu tłumaczy słowa Kaczyńskiego o zakupie węgla. "Chodzi o wsparcie na przykład dla osób, które mniej zarabiają"

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Chodzi o pomoc w zakupie węgla osobom, które najbardziej potrzebują wsparcia, np. tym, którzy mniej zarabiają; decyzje mogą być przygotowane w ciągu miesiąca - mówił w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller, interpretując wcześniejszą zapowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

"Inflacja jest największym wyzwaniem, więc musimy szukać narzędzi, aby do tych grup, które najbardziej odczuwają efekty inflacji trafić z poszczególnymi programami społecznymi, czy obniżką podatków, tak, jak to się będzie działo od 1 lipca, ale też jak planujemy w zakresie pomocy dla osób, które ogrzewają swoje mieszkania węglem" - powiedział po sobotniej konwencji PiS rzecznik rządu w rozmowie z dziennikarzami.

Ceny węgla szybują, a Kaczyński zapowiada pomoc państwa. Rzecznik rządu doprecyzował słowa prezesa

Odnosząc się do bardzo wysokich cen węgla, Müller przypomniał, że podczas konwencji prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział działania osłonowe.

"Taki program będziemy szykować teraz, przygotowujemy szczegóły tak, by on trafił właśnie do tych grup, do tych osób, które faktycznie tej pomocy najbardziej będą potrzebowały" - oświadczył Müller.

Dopytywany, jakie rozwiązania mógł mieć na myśli wicepremier Kaczyński, gdy mówił, że już podjęto decyzję o zapewnieniu tym, którzy opalają węglem swoje domy, "ceny węgla na poziomie, który był jeszcze do niedawna", rzecznik rządu zapewnił, że "przedstawimy to niebawem".

"Bo chodzi o to, żeby stworzyć takie mechanizm (...), żeby pomóc tym osobom, które najbardziej potrzebują tego wsparcia; czyli przede wszystkim tym, którzy na przykład mniej zarabiają. Więc musimy tutaj ustalić i zastanowić się nad kryteriami, czy wprowadzać kryteria dochodowe, czy nie; na obecnym etapie trwa dyskusja" - powiedział. Według niego, szczegółowe rozwiązania mogą zostać wypracowane w ciągu miesiąca.

Rzecznik rządu zapowiedział też decyzje, które mogą wpłynąć na marże firm pośredniczących w sprzedaży węgla.

"Z drugiej strony wprowadzamy też mechanizmy dotyczące niwelowania pośredników po drodze; to znaczy spółki Skarbu Państwa zostały zmobilizowane do tego, aby zajmować się również sprzedażą bezpośrednią produktów, a nie przez pośredników, co ma też obniżyć marże na końcowej cenie" - wyjaśnił. Jak zadeklarował w konkluzji, "taki pakiet działań niebawem przedstawimy".

Wcześniej wicepremier Kaczyński przyznał, że działania osłonowe wobec wysokich cen węgla, to jeszcze "nieskończona operacja". "Ale z całą pewnością to zrobimy; to jest na pewno dla tych, którzy mają trudno, i których byśmy skazywali na to, że nie będą mogli mieć w zimie ogrzanych mieszkań" - zaznaczył Jarosław Kaczyński.

Rzecznik rządu o budownictwie mieszkaniowym: Potrzebne są korekty, aby było więcej miejsc na nowe inwestycje

Potrzebne są korekty w polityce mieszkaniowej, aby było więcej nowych miejsc, gdzie będą budowane mieszkania; trzeba też wzmocnić działania wspierające w tym obszarze sektor samorządowy - mówił Müller po sobotniej konwencji PiS.

Oceniając w rozmowie z dziennikarzami znaczenie konwencji Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik rządu zwrócił uwagę, że przede wszystkim było to "podsumowanie kilku lat rządów Zjednoczonej Prawicy od 2015 roku" oraz wyzwań, przed którymi stanął rząd "w trudnych czasach, które dotyczą chociażby epidemii Covid-19, a teraz trudnego czasu związanego z atakiem Rosji na teren Ukrainy".

Jak dodał, konwencja dotyczyła także największego, aktualnego wyzwania, czyli walki z inflacją". "I tutaj też będziemy działania pewne podejmować" - podkreślił.

Wskazał też na poruszone podczas wydarzenia "rzeczy, które się nie udały, chociażby w kwestii budowy mieszkań". "Tutaj pewnej korekty trzeba dokonać, aby w tym zakresie było więcej nowych miejsc, gdzie będą budowane mieszkania" - zaznaczył.

Jak dodał, "choć sam efekt, w postaci nowych wybudowanych mieszkań jest duży w sektorze komercyjnym, to też trzeba wesprzeć działania w sektorze samorządowym". "I to też robimy, aczkolwiek tutaj te działania trzeba wzmocnić" - powiedział.

Dopytywany, jakie tematy zdominują serię spotkań z wyborcami w kraju, na które od soboty wyruszają politycy PiS, Müller w pierwszej kolejności zwrócił uwagę na "kwestie związane z bezpieczeństwem, tym szeroko rozumianym, geopolitycznym".

"To jest coś, co - niestety - też spędza sen z powiek wielu Polakom, bo to realne zagrożenie, które widzimy na terenie Ukrainy też wpływa na nastroje w Polsce" - dodał.

Rzecznik rządu wskazał ponadto na problemy związane z inflacją, bezpieczeństwem energetycznym, bezpieczeństwem dotyczącym ogrzewania zimą oraz bezpieczeństwem gazowym.

"Te wszystkie aspekty są bardzo istotne i w tej chwili ważne dla Polaków. Widzimy to na spotkaniach. Kwestia, chociażby węgla, jest też często poruszana w mniejszych miastach i szukamy rozwiązań w tym obszarze" - zaznaczył Müller. (PAP)

