Rzecznik rządu: Zatwierdzenie KPO dla Polski w maju jest realne

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

Teraz jestem większym optymistą niż kilka tygodni temu i myślę, że realne jest zaakceptowanie polskiego Krajowego Plany Odbudowy w maju - stwierdził w poniedziałek rzecznik rządu Piotr Müller.

W Polsat News rzecznik rządu został zapytany, czy premier Mateusz Morawiecki ma może w kalendarzu wpisaną wizytę szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen z "zielonym biletem dla polskiego KPO".

"Wizyty nie ma, przynajmniej na razie. Natomiast jestem większym optymistą niż kilka tygodni temu, gdy byłem tu w studiu, wtedy tonowałem nastroje, że to może jeszcze potrwać. Liczę na to, że to się zbliża i faktycznie jest bliżej niż nam się wydawało" - powiedział rzecznik rządu.

Dopytywany, czy kwestia zaakceptowania KPO, to kwestia maja, Müller odparł: "Myślę, że to jest realne".

Komisja Europejska wciąż nie zaakceptowała złożonego już ponad rok temu przez rząd Krajowego Planu Odbudowy, czyli dokumentu opisującego sposób wydatkowania środków z Funduszu Odbudowy UE. Pod koniec października zeszłego roku przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła warunek, by w polskim KPO znalazło się zobowiązanie rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN. Prace w tej sprawie nadal toczą się w Sejmie.

Müller: Wskazaliśmy, że do końca roku będziemy niezależni od rosyjskich surowców, cała UE też musi dać taki sygnał

My wskazaliśmy wprost, że do końca roku będziemy niezależni od rosyjskich surowców; Unia Europejska, jako całość, też musi dać ten sygnał po to, aby rynki finansowe, dostawcy na całym świecie widzieli brak wiarygodności Rosji - powiedział rzecznik rządu.

Müller pytany był w poniedziałek w Polsat News o to, czy uda się wśród państw UE porozumieć w sprawie szóstego pakietu sankcji wobec Rosji. Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że niestety widać różnice zdań, jeśli chodzi o tę kwestię. "Ale trzeba dyskutować, trzeba wywierać presję, bo ten jasny plan odchodzenia od surowców pochodzących z Rosji musi być przyjęty" - zaznaczył Piotr Müller.

"My wskazaliśmy wprost, że do końca roku będziemy od nich niezależni. Natomiast Unia Europejska, jako całość, też musi dać ten sygnał po to, aby rynki finansowe, dostawcy na całym świecie też widzieli brak wiarygodności Rosji" - powiedział rzecznik rządu.

Na pytanie, jakie według niego są szanse na to, że UE - jako całość, a nie pojedyncze państwa - podejmie te sankcje, Müller odparł, że jest to duże wyzwanie. "Ponieważ tu mamy do czynienia z jednomyślnością i niestety część krajów próbuje jakiś interes swój indywidualny zrealizować. Dlatego nie dam żadnej gwarancji, że to porozumienie zostanie przyjęte" - powiedział Müller.

W zeszłym tygodniu w ramach szóstego pakietu sankcji Komisja Europejska zaproponowała zakończenie importu ropy naftowej z Rosji w ciągu pół roku, a produktów rafinowanych do końca roku. Szefowa KE Ursula von der Leyen mówiła w Parlamencie Europejskim, że nie jest to łatwa do wdrożenia decyzja, ponieważ niektóre państwa członkowskie UE są silnie zależne od rosyjskiej ropy, jednak embargo jest konieczne dla ukarania Rosji.

W piątek premier Węgier Viktor Orban oświadczył, że Węgry nie mogą poprzeć szóstego pakietu sankcji przeciwko Rosji w ich obecnej formie, określając propozycje KE mianem "bomby atomowej zrzuconej na węgierską gospodarkę"

Müller pytany był też w Polsat New o obchodzony przez Rosjan 9 maja dzień zwycięstwa ZSRR nad Niemcami. "Dzisiejszy dzień w jakimś sensie będzie takim sprawdzianem. Aczkolwiek też nie nastawiajmy się na to, że dzisiaj musi dojść do przełomu, bo Rosja też potrafiła robić kroki zakamuflowane w taki sposób, żeby skupiać się na pewnych datach, a później realizować coś w zupełnie innym terminie" - odpowiedział rzecznik rządu. Dlatego - dodał - "niestety tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co dzisiaj się zadzieje".

Müller: W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefem KNF-u i UOKiK-u

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotka się z szefami KNF-u i UOKiK-u, a także z ministrem finansów i ministrem rozwoju - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu. Dodał, że projekt ustawy ws. wsparcia kredytobiorców w tym tygodniu zostanie przekazany opinii publicznej do konsultacji.

"Dzisiaj odbędzie się spotkanie pana premiera Mateusza Morawieckiego z szefem Komisji Nadzoru Finansowego, z szefem UOKiK-u, ministrem finansów oraz ministrem rozwoju" - powiedział Piotr Müller w Polsat News, pytany o plan pomocy dla kredytobiorców.

Dodał, że w tej chwili nakładane są ostateczne poprawki na projekt dotyczący pomocy kredytobiorcom. "I w tym tygodniu zostanie on pokazany opinii publicznej do konsultacji społecznych szybkich po to, aby później przyjąć go na Radzie Ministrów i przekazać do Sejmu" - podkreślił.

Według rzecznika rządu, "dzisiaj polskie banki powinny postępować w inny sposób". "I dzisiaj to spotkanie będzie tego dotyczyło; między innymi tej relacji pomiędzy wysokimi ratami kredytów, a bardzo niskimi stopami oprocentowania na lokatach. To jest sytuacja, która nie powinna mieć miejsca i będziemy robić wszystko, aby to się zmieniło" - powiedział Müller.

Podkreślił, iż liczy na refleksję samego sektora bankowego "i szybkie decyzje w tym obszarze". "Są też instrumenty, które posiada państwo aktualne, ale też instrumenty, które można stworzyć w ustawie" - dodał.

Rzecznik rządu zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o samo wejście w życie przepisów dotyczących zmiany WIBOR-u, "właściwie jego likwidacji i stworzenia nowego wskaźnika", ma on wejść w życie w przyszłym roku. "Natomiast te propozycje zostaną lada moment przedstawione, jak on ma wyglądać. Ale to jest skomplikowana inżynieria niestety i dlatego one muszą być poddane konsultacjom tak, żebyśmy nie stworzyli problemu w innym miejscu zaraz" - zaznaczył Müller.

Premier Morawiecki przedstawił niedawno plan pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne.

Jak wyjaśnił szef rządu, pomoc ta ma składać się z czterech punktów. Pierwszy to trzy miesiące "wakacji kredytowych", drugim ma być pomoc dla kredytobiorców z przejściowymi problemami, trzeci to wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u, a czwarty to wzmocnienie odporności całego sektora bankowego. Od 2023 r. banki zamiast WIBOR-u mają stosować transparentny, bardziej korzystny dla kredytobiorców, wskaźnik oprocentowania kredytów.

Projekt ustawy dotyczący wsparcia kredytobiorców będzie gotowy w ciągu kilku tygodni, by mógł zadziałać w wakacje - zapowiedział z kolei minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że prace nad nim trwają we współpracy z Ministerstwem Finansów. (PAP)

autor: Edyta Roś

ero/ itm/ mok/