Müller: Za wcześnie, by ocenić skutki decyzji o otwarciu części gospodarki

Jest jeszcze za wcześnie, by ocenić sytuację po niedawnym otwarciu części gospodarki, m.in. galerii handlowych - wskazał w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Według niego efekty tych działań będzie widać pewnie w kolejny piątek, 19 lutego.

Gdy tylko będą docierać do nas nowe dane, pozwalające na kolejne decyzje, to będziemy je podejmować - zadeklarował rzecznik rządu w środowej rozmowie w TVP Info, pytany o plany odnośnie ewentualnego znoszenia kolejnych restrykcji.

"Zacznijmy od tego, że na razie jeszcze trudno ocenić jest sytuację po otwarciu części gospodarki, bo jeszcze upłynęło za mało czasu. W piątek dopiero też otwieramy hotele i inne rodzaje działalności, takie jak kina czy baseny, i w związku z tym najwcześniej efekty tych działań łącznie będzie widać pewnie w przyszły piątek" - powiedział.

Müller wyraził nadzieję, że "wszyscy razem postaramy się, by odpowiednich warunków sanitarnych przestrzegać, by tego wzrostu zakażeń znaczącego nie było, byśmy mogli zachować te wszystkie poluzowania, które zostały wprowadzone w tej chwili, a być może podjąć kolejne pozytywne decyzje". Jak jednak powtórzył, obecnie jest na to za wcześnie.

Na pytanie, co z decyzjami otwarciu siłowni i restauracji, rzecznik rządu powiedział, by popatrzeć w tym kontekście na kraje Europy Zachodniej. Wymienił Portugalię, w której - jak mówił - sytuacja jest bardzo trudna ze względu na to, że zbyt szeroko otworzyła działalność gospodarczą wielu podmiotów i doprowadziła do sytuacji rekordowego wzrostu zakażeń.

"W przeliczeniu na Polskę byłoby to kilkadziesiąt tysięcy osób dziennie, które są zarażone. W związku z tym my do tego podchodzimy ostrożnie, stopniowo - w konsultacji zresztą z poszczególnymi branżami - otwieramy poszczególne obszary gospodarki" - tłumaczył.

"Gdy tylko będą przychodziły nowe dane do nas i one będą pozwalały na kolejne decyzje, to będziemy je podejmować" - zadeklarował również rzecznik rządu.

Od 1 lutego umożliwiono ponowne otwarcie sklepów w galeriach handlowych, instytucji kultury - muzea i galerie sztuki, przestały obowiązywać godziny dla seniora. W ubiegły piątek rząd ogłosił, że od 12 do 26 lutego w reżimie sanitarnym będą dostępne m.in hotele i miejsca noclegowe do 50 proc. łóżek. Ponadto otwarte mają być baseny, stoki i boiska zewnętrzne. Zamknięte pozostaną siłownie, a restauracje nadal będą mogły wydawać posiłki na wynos.

