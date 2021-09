Müller: W porównaniu do 2015 r. mamy wzrost płacy minimalnej o 72 proc.

fot. Adam Guz / KPRM / / Flickr

Rada Ministrów skłoniła się ku temu, by w 2022 r. płaca minimalna wynosiła 3010 zł brutto, w porównaniu do 2015 r oznacza to wzrost o 72 proc. - podkreślił w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Poinformował też, że lipcu tego roku zatrudnienie było wyższe o 1,8 proc. niż w lipca 2020 r.

Müller przypomniał na konferencji prasowej, że we wtorek Rada Ministrów przyjęła regulację dotyczącą płacy minimalnej. "Rada Ministrów skłoniła się ku temu, aby płaca minimalna została uregulowana na poziomie 3010 zł brutto w roku 2022" - mówił rzecznik rządu.

Zaznaczył, że w porównaniu do 2015 r. to jest wzrost o 72 proc. "My od samego początku, gdy w 2015 r. wygraliśmy wybory, konsekwentnie mówiliśmy o tym, że płaca minimalna musi być regulowana w taki sposób, aby owocami wzrostu gospodarczego można było się podzielić ze wszystkimi, którzy pracują na ten wzrost gospodarczy" - podkreślił.

Müller dodał, że jednocześnie stawka minimalna wynagrodzenia godzinowego po korektach płacy minimalnej na przyszły rok wyniesie 19,70 zł. Dodał, że w tym roku ta stawka to 18,30 zł.

Jak przekazał też, w lipcu bieżącego roku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 1,8 proc. w porównaniu do lipca 2020 roku.

"To oznacza, że wszystkie tarcze antykryzysowe, tarcze finansowe odniosły ten skutek, o który zabiegał polski rząd, tzn. po pierwsze udało się uratować miejsca pracy, które były zagrożone w związku z epidemią, ale jednocześnie również w tym czasie polscy przedsiębiorcy, pracownicy wykazali się inicjatywami, które pozwoliły de facto podwyższyć stopę zatrudnienia" - powiedział Müller.

Dodał, że również stopa bezrobocia jest na bardzo satysfakcjonującym poziomie, bo - jak mówił - zmalała, jeśli chodzi o ostatni miesiąc. "To są informacje, które dają dobre sygnały gospodarcze, jeżeli chodzi o najbliższe miesiące i rok 2022 r." - powiedział rzecznik rządu. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa, Mikołaj Małecki

