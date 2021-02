Müller: Jesteśmy otwarci na współpracę gospodarczą z Chinami

fot. Aritra Deb / Shutterstock

Jesteśmy otwarci na współpracę gospodarczą z Chinami, ale ona musi się odbywać na sprawiedliwych i jasnych zasadach - podkreślił we wtorek rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zaznaczył, Europa powinna dbać o interesy gospodarcze w dobrych relacjach z USA, ale również w poprawnych relacjach z ChRL.

Müller w Programie Pierwszym Polskiego Radia pytany był m.in. o IX Szczyt Przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin tzw. szczyt "17+ 1" z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy. Jak podkreślił, dużo wyzwań wiąże się z kwestią współpracy z obszarem Europy Środkowo-Wschodniej, czy szerzej, Trójmorza z Chinami.

"My jesteśmy otwarci na współpracę gospodarczą z Chinami, to jest niezwykle ważny partner gospodarczy, ale oczywiście ta współpraca musi odbywać się na sprawiedliwych, jasnych i klarownych zasadach" - dodał Müller.

Jego zdaniem inwestycje chińskie i współpraca z regionem azjatyckim bez wątpienia będzie kluczowa w najbliższych dziesięcioleciach. "Na to zamykać oczu nie możemy, a jako państwa Trójmorza czy Europy Środkowo-Wschodniej powinniśmy dbać o to, aby też być równorzędnym partnerem w tych dyskusjach" - mówił rzecznik rządu.

Müller odniósł się też do opinii, że sprawa jest delikatna, bo nowy prezydent USA Joe Biden zapowiada "ostrą konkurencję" Stanów Zjednoczonych z Chinami. "To jest już oczywiste od co najmniej kilku lat, że ten wyścig gospodarczy w najbliższych latach przyspieszy i konkurencja między Stanami Zjednoczonymi a Chinami właśnie przejdzie w taki etap dosyć sinej konkurencji, która będzie nacechowana również pewnymi, być może, napięciami politycznymi" - powiedział.

W ocenie rzecznika rządu tym bardziej obszar europejski powinien "dobrze balansować w tych negocjacjach". "Tak, aby zadbać o interesy gospodarcze Europy w dobrych relacjach ze Stanami Zjednoczonymi, ale również w poprawnych relacjach z Chinami" - dodał.

IX Szczyt Przywódców Europy Środkowo-Wschodniej i Chin tzw. "szczyt 17+1", planowany był na ubiegły rok, ale z powodu pandemii został przesunięty na bieżący. Spotkanie odbywa się w formie wirtualnej. Prezydent Duda będzie miał wystąpienie na szczycie przed południem polskiego czasu.

Według informacji opublikowanych na stronie Ambasady RP w Pekinie obroty towarowe Polski z Chinami osiągnęły w 2019 r. wartość 35 585 mln USD. "W 2019 r. wartość chińskiego importu do Polski wzrosła o ponad 2,1 mld USD, czyli o 4,3 proc., podczas gdy wartość polskiego eksportu do Chin o niecałe 500 mln USD, czyli o 18,9 proc. Deficyt dwustronnej wymiany towarowej powiększył się do rekordowego poziomu 29 646 mln USD. Chiny są 2. największym partnerem importowym Polski, lecz dopiero 20. rynkiem pod względem wartości polskiego eksportu" - wskazano.(PAP)

