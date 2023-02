Mularczyk: W rozmowach z Amerykanami podnosimy temat reparacji od Niemiec

Amerykanie pomogą przekonać Niemców do wypłaty reparacji wojennych? Taką nadzieję żywi wiceszef MSZ Arkadiusz Mularczyk. "Chcemy, by Kongres USA przyjął rezolucję ws. reparacji wojennych od Niemiec dla Polski za straty poniesione przez nią podczas II wojny światowej; rozmawiamy ze stroną amerykańską także o reparacjach od Rosji" - przyznał poseł PiS w Studiu PAP.

Prezydent USA Joe Biden wygłosił we wtorek w Warszawie przemówienie skierowane do narodu polskiego. M.in. zapewnił, że wsparcie dla Ukrainy nie będzie zachwiane oraz podkreślił zobowiązanie USA do wypełniania zapisów Traktatu Północnoatlantyckiego i obrony każdego skrawka państw NATO. Nawiązał również do polskiej historii podczas II wojny światowej i roli Polski w walce z komunizmem.

Reparacje wojenne od Niemiec. Mularczyk: Widzę tu pole do współpracy z USA

Arkadiusz Mularczyk pytany w środę w Studiu PAP, czy przemówienie prezydenta Bidena jest też sygnałem, że USA wesprą Polskę w uzyskaniu reparacji za straty podczas II wojny światowej od Niemiec, powiedział, że "jeśli chodzi o parlament USA, jesteśmy na początku współpracy", która ma doprowadzić do przyjęcia rezolucji w sprawie reparacji dla Polski.

"Widzę także pole do współpracy na poziomie edukacyjnym z Biblioteką Kongresu, z Archiwami Narodowymi Stanów Zjednoczonych. Ważne, by pokazać polską perspektywę II wojny światowej, bo z perspektywy amerykańskiej była to wojna na Pacyfiku i kwestia Holocaustu, natomiast perspektywa polskich strat wojennych, eksploatacji, zniszczeń, grabieży jest stosunkowo mało widoczna. Uznaliśmy, że to jest dobry czas, żeby polską perspektywę prezentować naszym partnerom - administracji amerykańskiej" - powiedział Mularczyk.

"Dziś pokazujemy, że to, co dzieje się na Ukrainie przez rok, na ziemiach polskich działo się przez sześć lat, zarówno ze strony agresora rosyjskiego i niemieckiego" - dodał.

Dopytywany, czy Polska w rozmowach z USA porusza kwestię uzyskania reparacji wojennych od Rosji powiedział, że ten temat także wybrzmiał podczas jego niedawnej wizyty w Waszyngtonie. "Jeden z kongresmenów Partii Demokratycznej powiedział, że Polska ma prawo do odszkodowań od Rosji" - dodał Mularczyk.

Stwierdził, że "to kwestia przyszłości". "Pracujemy też nad raportem o startach wojennych, które zostały zadane Polsce podczas i po II wojnie światowej. Z naszych analiz wynika, że reparacje, które powinniśmy otrzymać za pośrednictwem Rosji, nie zostały wypłacone w całości" - powiedział Mularczyk.

Autorka: Anna Nartowska, Monika Rutke (PAP)

