Mularczyk: Będzie raport o stratach polskich poniesionych w wyniku działań ZSRR

"Nazistowscy miliarderzy" - jak niemiecki biznes dorobił się podczas II wojny. "Już nigdy nie usiądziesz za kierownicą Volkswagena" Książka „Nazistowscy miliarderzy” Davida de Jonga opisująca historie niemieckich bogatych rodów, które stoją za takimi korporacjami jak m.in. BMW, Porsche czy Dr. Oetker dowodzi, że ci ludzie zarabiali miliardy na potwornościach popełnianych przez Trzecią Rzeszę. "W Trzeciej Rzeszy wszyscy oni należeli do NSDAP, do SS albo do obu tych organizacji" - pisze o niemieckich bogaczach autor publikacji, holenderski dziennikarz. Książka ukaże się także w Polsce.