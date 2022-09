Można już kupić akcje Porsche. Ich oznaczenie to model kultowego auta

fot. Art Konovalov / / Shutterstock

W czwartek na giełdzie we Frankfurcie zadebiutowały akcje Porsche. Po otwarciu notowań ich kurs poszedł w górę, mimo że w czasie IPO inwestorzy nabywali je po maksymalnej cenie. Od teraz można już handlować walorami producenta luksusowych aut, które są oznaczone jak jego kultowy model.

Akcje Porsche wzrosły w swoim debiucie giełdowym w czwartek po jednej z największych ofert publicznych w Europie. Po IPO firma Porsche AG została wyceniona na 75 mld euro. Oferta publiczna okazała się dużym sukcesem, a inwestorzy nabywali akcje po 82,50 euro, czyli po maksymalnej cenie ustalonego przedziału. W czwartek ok. godz. 11:10 inwestorzy płacili już 86,32 euro za akcję spółki, czyli o 4,6 proc. wyżej od ceny z IPO.

investorrelations.porsche.com

Debiut giełdowy Porsche przy kapitalizacji opiewającej na 75 mld euro i ofercie publicznej 9,4 mld euro jest piątym co do wielkości w historii Europy. Firma przez co najmniej trzy kolejne lata zwiększała sprzedaż i zyski, a w 2021 roku wygenerowała ponad 30 mld euro sprzedaży i ponad 5 mld euro zysku operacyjnego (EBIT). W pierwszej połowie 2022 roku wykazała wzrost przychodów o 8 proc. i marżę EBITDA na poziomie 24,5 proc.

Dane spółki, opracowanie DM XTB

„Mimo że w skali całej branży wskaźniki te są wysokie, nadal pozostają w tyle za wynikami włoskiego rywala spółki – Ferrari – i tu również istnieje potencjał dla przyszłych akcjonariuszy Porsche, a mianowicie doścignięcie Ferrari pod względem wyceny i wyników działalności operacyjnej” – pisze Peter Garnry, dyrektor ds. strategii rynków akcji w Saxo Banku.

Porsche AG ma teraz w ofercie sześć podstawowych modeli. Są to samochody sportowe 718 i 911, elektryczny samochód sportowy Taycan, luksusowy Panamera oraz SUV-y Macan i Cayenne.

„Potencjalnym czynnikiem ryzyka może być wycena, która – stanowiąc niemal 80 proc. wyceny całego Volkswagena (głównego akcjonariusza) – wydaje się wygórowana. Segment sportowych aut klasy premium, w którym ugruntowaną pozycję ma Porsche AG, wygląda na relatywnie odporny na skutki spowolnienia gospodarczego oraz rosnącej inflacji, w związku z czym w dłuższej perspektywie akcje spółki mogą cechować się potencjałem wzrostowym” – napisali w swoim komentarzy eksperci z DM XTB.

Akcje Porsche można już kupić na popularnych platformach tradingowych i w polskich domach maklerskich. Są oznaczone tickerem nawiązującym do legendarnego modelu producenta – P911

MKu