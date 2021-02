Możliwy powrót ograniczeń, jeśli zostanie spełniony jeden warunek

fot. GagoDesign / Shutterstock

Po przekroczeniu 10 tys. zakażeń dziennie będę rekomendował wprowadzenie ograniczeń- poinformował w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Musiałem długo przekonywać się do otwarcia hoteli. Zdecydowaliśmy się przystać na ograniczone otwarcie. Przyjęliśmy jednak z premierem, że w każdej chwili możemy zrobić krok wstecz. To jest wentyl bezpieczeństwa. (...) Zajętość łóżek. Ale na pewno jak przekroczymy 10 tys. zakażeń dziennie, to będę rekomendował wprowadzenie" - powiedział pytany o kryterium podjęcia ponownej decyzji o wprowadzeniu obostrzeń.

Rząd poinformował w piątek o warunkowym zniesieniu części obostrzeń epidemicznych na 2 tygodnie, od 12 lutego. Od tego dnia rząd zezwoli na otwarcie hoteli, kin i teatrów w określonym reżimie sanitarnym.

W poniedziałek, W Polsce stwierdzono w ciągu doby łącznie 2.431 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 45 osób. (PAP Biznes)

