Możliwa stabilizacja kursu euro na 4,50 zł. Złoty przed decyzją RPP

9 mld "starych" funtów straciło ważność, choć są w obiegu. Czy trafią do kosza? Około 9 mld funtów znajduje się wciąż w obiegu w banknotach, mimo iż zostały już wycofane jako środek płatniczy. Część nielegalnie krąży od 2017 roku. W większości są to banknoty 20- i 50-funtowe. Czy przyjdzie je wyrzucić do kosza lub zrobić z nich podpałkę?