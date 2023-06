Mózg pod kontrolą Muska? Wycena Neuralink rośnie po zgodzie na implanty

Założona przez Elona Muska firma Neuralink miała zwielokrotnić swoją wartość, po tym jak amerykański organ regulacyjny wydał zgodę na prowadzenie badań klinicznych na ludziach z wykorzystaniem opracowanego przez firmę implantu mózgowego.

Portfolio firm, które Elon Muska założył lub prowadzi, jest naprawdę szerokie. Najbardziej znaną jest oczywiście giełdowa Tesla, której posiadany pakiet zapewnia mu miejsce wśród najbogatszych ludzi świata, ale są jeszcze przecież kupiony ostatnio Twitter, sprzedany dawno temu PayPal, kosmiczny SpaceX, czy internetowy Starlink.

Musk pojawia się na początku historii OpenAI, które wypuściło ChataGPT. W Las Vegas jego górnicza firma The Boring Company drąży tunele dla transportu publicznego, a w międzyczasie sprzedaje… miotacze ognia. Najbardziej tajemniczą firmą jest chyba Neuralink, zajmująca się pracami nad implantem mózgowym, który ma połączyć ludzki umysł z komputerem.

Neuralink, o której świat po raz pierwszy usłyszał w 2017 r., za cel postawiła sobie budowę interfejsu, będącego połączeniem mózgu z komputerem, zdolnego zapisywać i odzyskiwać całą pamięć człowieka i pozwalającego sterować różnymi urządzeniami. Wynalazek miałby także pomagać osobom z chorobą Parkinsona, demencją i Alzheimerem oraz różnymi niepełnosprawnościami.

Dotychczas firma swoje rozwiązania mogła testować tylko na zwierzętach, choć i tu pojawiały się problemy i zarzuty związane z ich dobrostanem, badane przez amerykański Departament Rolnictwa. Firma miała zabić około 1500 zwierząt, w tym ponad 280 owiec, świń i małp, po eksperymentach prowadzonych od 2018 r., donosiły media.

Elon Musk's brain chip firm Neuralink has said it has been given the go-ahead to start carrying out studies on humans.



