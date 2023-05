Moulin Rouge przegrało z ekologami. Zniknęła tancerka z pytonami

Kankana z Moulin Rouge kojarzy chyba każdy. Słynny paryski kabaret w efekcie presji organizacji obrony praw zwierząt zaprzestał wykorzystywania węży podczas swoich przedstawień – podano w komunikacie prasowym.

fot. Vincent Isore / / FORUM

W codziennym programie kabaretowym Moulin Rouge roznegliżowana tancerka zanurzała się w przezroczystym basenie, gdzie tańczyła z dużymi pytonami. Był to jeden z czołowych numerów wieczoru, bardzo lubiany przez publiczność.

Kierownictwo kabaretu znajdującego się na Pl. Pigalle w Paryżu „ogłasza definitywne zaprzestanie emisji numeru z wężami od 9 maja 2023 r.” – napisano w zwięzłym komunikacie prasowym.

Decyzja ta zapadła w przededniu nowej demonstracji planowanej przed kabaretem przez organizację zajmującą się ochroną zwierząt Paris Animaux Zoopolis (PAZ) – podała agencja AFP. „To historyczny krok naprzód – stwierdziła w komentarzu współzałożycielka PAZ Amandine Sanvisens. - Idzie to we właściwym kierunku, w stronę schyłku niewoli zwierząt we Francji”.

„Nie zamierzamy gratulować kabaretowi przestrzegania prawa po łamaniu go przez 17 miesięcy” – powiedział z kolei agencji AFP rzecznik Fundacji Brigitte Bardot Christophe Marie, informując, że fundacja zaalarmowała ministerstwo ekologii już ponad rok temu w związku z łamaniem praw zwierząt przez Moulin Rouge.

Z Paryża Katarzyna Stańko (PAP)

