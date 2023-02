Motoryzacja w Europie. Ford zwolni tysiące pracowników

Dlaczego Polacy zmieniają pracę? Wyższe zarobki to jedno, ale liczą się też inne rzeczy

Co skłania Polaków do zmiany pracy? Zaskoczeniem nie powinien być główny czynnik - to perspektywa wyższych zarobków, ale również ciekawsze zadania. Największym demotywatorem w obecnych miejscach zatrudnienia są niskie wynagrodzenia, a także zły styl zarządzania. Agencja Manpower przedstawiła nowy raport na temat rynku pracy w Polsce.