Moskwa: Każde gospodarstwo skorzysta z zamrożonej ceny prądu do 2000 kWh

Każde gospodarstwo domowe skorzysta z zamrożonej ceny rachunku za energię do 2000 kWh zużycia bez względu na roczne zapotrzebowanie - zapewniła w czwartek wieczorem szefowa resortu klimatu i środowiska Anna Moskwa.

"Każde gospodarstwo domowe skorzysta z zamrożonej ceny rachunku za energię do 2000 kWh zużycia bez względu na roczne zapotrzebowanie" - napisała na Twitterze minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

W środę szef resortu rozwoju i technologii Waldemar Buda wskazywał, że 61 proc. gospodarstw domowych w Polsce mieści się poniżej limitu 2000 kWh zużycia energii elektrycznej rocznie.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki poinformował, że rząd pracuje nad "Tarczą Solidarnościową", która zamraża w 2023 r. ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych na poziomie z 2022 r. do zużycia 2000 kWh rocznie.

W praktyce oznacza to, że gospodarstwa domowe wyższą cenę za prąd zapłacą jedynie za nadwyżkę – powyżej 2000 lub 2600 kWh. Dodatkowo, po stronie obywateli nie ma żadnej biurokracji, lub będzie ona ograniczona do minimum. To dostawca energii będzie oceniał zużycie i automatycznie obniżał jej cenę. W przypadku rolników – wystarczy zaświadczenie z urzędu skarbowego o opłaceniu podatku rolnego. W rodzinach z trojgiem lub więcej dzieci będzie potrzebna jedynie Karta Dużej Rodziny, a tam, gdzie jest osoba z niepełnosprawnością – jeden dokument potwierdzający – tłumaczyła w połowie września wiceminister rozwoju i technologii Olga Semeniuk.

Semeniuk, pytana na antenie Polskiego Radia 24, czy 2 tys. kWh i 2600 kWh to dużo czy mało, odpowiedziała: "To jest mediana, która wyszła z obliczeń, jeżeli chodzi o zużycie w gospodarstwach domowych, stąd jest to element, o którym wczoraj informował premier Mateusz Morawiecki w kontekście +Tarczy Solidarnościowej+".

"To jest mediana, która wychodzi nam z obliczeń i również z analiz, które przez ostatnie kilkanaście dni prowadziliśmy" - doprecyzowała wiceminister rozwoju i technologii.

