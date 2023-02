Morski terminal Orlenu obsłuży ok. 130 statków rocznie. Tyle na początek

130 statków rocznie. Tyle jednostek będzie przyjmował na początek morski terminal przeładunkowy Grupy Orlen. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z harmonogramem, to zostanie on uruchomiony przy nabrzeżu Martwej Wisły w Gdańsku do 2025 roku.

Informując o inwestycjach Grupy Orlen na Pomorzu, "Magazyn GO!" podkreślił, że terminal morski umożliwi przeładunek ponad 1 mln ton produktów ropopochodnych i chemikaliów. Dodano, że z inwestycją tą "ściśle powiązany jest" powstający także w Gdańsku Hydrokrakingowy Blok Olejowy (HBO), który produkować będzie w ciągu roku ponad 400 tys. ton olejów i kilkadziesiąt tysięcy ton półproduktów paliwowych.

"Decyzje o budowie morskiego terminalu przeładunkowego czy HBO umacniają pozycję Orlenu jako inwestora, który intensywnie rozwija przejęte aktywa w ramach fuzji z Grupą Lotos. Tym samym potwierdzamy nasze deklaracje, że zakład w Gdańsku nie straci na tym połączeniu" - zaznaczył w publikacji periodyk Grupy Orlen.

Samowystarczalny jak Orlen?

W artykule przypomniano, że "celem budowy terminalu jest zapewnienie alternatywnej drogi transportu towarów do i z Rafinerii Gdańskiej", dzięki czemu, "oprócz uniezależnienia się od innych portów przeładunkowych, odciążona zostanie także bocznica kolejowa na terenie rafinerii".

"Na początku terminal będzie mógł obsługiwać ok. 130 statków rocznie, a docelowo ta liczba ma być nawet potrojona" - zapowiedziano w "Magazynie GO!". Podkreślono przy tym, że jeden statek mieści tyle produktów, ile trzy składy kolejowe, a tankowce przy nabrzeżu na Martwej Wisły zaczną cumować już w 2025 r.

"Tylko" 0,5 mld złotych za sam projekt

Jak podano w artykule, budżet projektu to 0,5 mld zł, natomiast wykonawcą inwestycji będzie konsorcjum firm z Grupą NDI z Sopotu na czele. Wskazano zarazem, że realizacja projektu, "zwłaszcza w kontekście wzrostu cen dostaw i usług budowlanych po inwazji Rosji na Ukrainę, będzie możliwa tylko przez silny podmiot, którym jest Grupa Orlen".

"Magazyn GO!" zwrócił uwagę, że w 2022 r. w Gdańsku rozpoczęła się budowa nowoczesnej instalacji HBO do produkcji "wysokiej jakości olejów bazowych grupy II", które - ze względu na znacznie lepsze właściwości eksploatacyjne, w tym odporność na utlenianie, wysoki wskaźnik lepkości i niższą zawartość siarki - "stopniowo wypierają z rynku oleje bazowe grupy I".

"Dzięki realizacji projektu HBO możliwe będzie wygenerowanie wyższych marż ze sprzedaży produktów przerobu ropy naftowej" - podkreślono w publikacji. Zaznaczono przy tym, że wprowadzenie na polski i zagraniczne rynki olejów bazowych grupy II spowoduje też wzrost konkurencyjności Grupy Orlen.

Wykonawca terminala wybrany

W artykule wspomniano, że generalnym wykonawcą projektu HBO jest włoska firma Kinetics Technology, a wartość inwestycji to ponad 1,4 mld zł. "Prace mają zostać ukończone w 2025 r." - podał "Magazyn GO!".

Odnosząc się do innych inwestycji, wewnętrzny periodyk Grupy Orlen poinformował, że spółka Lotos Kolej, "jeden z wiodących towarowych przewoźników kolejowych w Polsce", prowadzi obecnie projekt zakupu 10 lokomotyw elektrycznych. "Jego wartość wynosi ok. 160 mln zł" - podano. Zaznaczono, że "dodatkowo, wychodząc naprzeciw rosnącym kosztom energii i gazu, spółka zamierza realizować inwestycje w fotowoltaikę oraz pompy ciepła". (PAP)

autor: Michał Budkiewicz

