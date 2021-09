Morgan Stanley: NBP mógłby zasygnalizować wygaszanie skupu aktywów wobec uporczywej inflacji

fot. Russell Boyce / / Reuters

NBP mógłby zasygnalizować gotowość do wygaszenia skupu aktywów z końcem roku wobec utrzymywania się uporczywej inflacji bazowej oraz dobrych perspektyw dla gospodarki - uważają analitycy Morgan Stanley. Ich zdaniem, RPP zdecyduje się na pierwszą podwyżkę stóp dopiero w połowie 2022 r.

"Choć aktualne wysokie odczyty inflacji można przypisać czynnikom globalnym w połączeniu z szybkim powrotem popytu po otwarciu gospodarki, widać perspektywę utrzymania się uporczywej inflacji bazowej. Ponadto, poprawa perspektyw fiskalnych, powrót gospodarki do poziomu sprzed pandemii oraz deklaracje Fedu o gotowości do rozpoczęcia taperingu w dalszej części roku to czynniki, które dają możliwość NBP rozpoczęcia dyskusji o zakończeniu programu QE" - napisano w czwartkowej nocie Morgan Stanley.

Eksperci banku podtrzymują prognozę, że NBP zakończy program skupu aktywów do końca bieżącego roku, a pierwsza podwyżka stóp procentowych o 15 pb. nastąpi w połowie 2022 r.

Od strony strategii, Morgan Stanley utrzymuje krótką pozycję na parze PLN/HUF.

Prezes NBP Adam Glapiński deklarował do tej pory, że program skupu obligacji może zakończyć się najpóźniej wraz z ewentualną podwyżką stóp procentowych NBP. (PAP Biznes)

tus/ asa/