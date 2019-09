Morawiecki: znane są teksty sugerujące, że terroryści są finansowani z luki VAT

Znane są teksty, esemesy, maile grup terrorystycznych, z których wynika, że pieniądze na finansowanie ich działalności pochodzą z luk w płaceniu podatku VAT - oświadczył premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu w czwartek z szefami rządów Grupy Wyszehradzkiej w Pradze.

Morawiecki podczas konferencji prasowej był pytany o nagranie, w którym przywódca Al-Kaidy wzywa do ataków terrorystycznych w związku z 11 września, m.in. na cele europejskie, oraz o to, jak to wezwanie ma się do polskiego "podejścia do bezpieczeństwa Europy w kontekście nielegalnej migracji".

"Nie zgadzamy się na dystrybucję migrantów według jakiegoś klucza brukselskiego, dlatego również staramy się doprowadzać poprzez nasze rozmowy z partnerami do poprawy sytuacji na Bliskim Wschodzie i wszystkie nasze państwa aktywnie uczestniczą w tym procesie" - powiedział szef polskiego rządu.

"Znane są również teksty, esemesy, maile grup terrorystycznych, z których wynika, że pieniądze na finansowanie ich działalności pochodzą z luk w procesie płacenia podatku VAT, czyli są to karuzele VAT-owskie. To dlatego w Polsce tak ostro zabraliśmy się za walkę z mafiami VAT-owskimi, również (po to), żeby poprawić sytuację budżetową, ale przy okazji warto podkreślić, że ktoś tych terrorystów finansuje" - dodał Morawiecki.(PAP)

autor: Mateusz Roszak, Rafał Białkowski, Piotr Górecki

mro/ rbk/ ptg/ akl/ ap/ wus/