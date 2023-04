Morawiecki złoży wizytę w USA. Wiemy już, z kim się spotka

Rozmowy w Białym Domu, spotkanie z przedstawicielami czołowych firm amerykańskiego sektora zbrojeniowego oraz udział w debacie w siedzibie Międzynarodowego Funduszu Walutowego – to plan wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w USA, która rozpocznie się we wtorek i potrwa do czwartku.

fot. Krystian Maj/KPRM / / Flickr

Rzecznik rządu Piotr Müller, zapowiadając w poniedziałek wizytę, wskazał, że głównymi jej tematami będzie polsko-amerykańska współpraca gospodarcza oraz kwestie bezpieczeństwa Polski. Jak zaznaczył, poruszone zostaną także kwestie współpracy w sektorze energetyki.

Morawiecki spotka z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris

Müller podczas briefingu przed wylotem z kraju przypomniał, że niedawno Polskę odwiedził prezydent USA Joe Biden. „Prezydent Biden spotkał się i z prezydentem Andrzejem Dudą i z premierem Mateuszem Morawieckim. To jest kontynuacja tych rozmów, które miały miejsce w ostatnim czasie” – mówił Müller.

Jak poinformował, w trakcie wizyty szef rządu spotka się z wiceprezydent USA Kamalą Harris. Podczas tego spotkania będą poruszane kwestie gospodarki, sektora zbrojeniowego oraz energetycznego.

„Pamiętajmy, że w Polsce trawa bardzo ważna inwestycja, czyli budowa pierwszej elektrowni jądrowej. To jest elektrownia, która powstanie we współpracy z amerykańską firmą Westinghouse” – mówił rzecznik rządu.

Jak dodał, podczas wizyty premier Morawiecki spotka się z przedstawicielami amerykańskich firm zbrojeniowych. „W tym tych firm, które produkują dla nas czołgi Abrams oraz myśliwce F-35.

„Kolejne spotkania dotyczą spraw gospodarczych, sektora finansowego. Premier weźmie udział w spotkaniu w siedzibie MFW. Tam duża sesja dotycząca kwestii geopolitycznych, gospodarczych, wstrząsów makroekonomicznych, które dotyczą całego świata” – mówił rzecznik rządu.

Premier ma wziąć też udział w spotkaniu w siedzibie Atlantic Council. (PAP)

autor: Rafał Białkowski

rbk/ drag/