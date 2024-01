Morawiecki zapowiedział Zespół Pracy Państwowej

Poseł Mateusz Morawiecki ogłosił, że we wtorek rusza Zespół Pracy Państwowej. Podczas sobotniego spotkania w Katowicach poinformował też, że pierwszym tematem zespołu, którym pokieruje były premier, będzie Centralny Port Komunikacyjny.

fot. Jacek Szydłowski / / FORUM

Na spotkaniu w sali Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ w Katowicach poseł Mateusz Morawiecki poinformował, że we wtorek zacznie działać Zespół Pracy Państwowej. Efektem tych prac mają być konkretne projekty ustaw, które będą na bieżąco zgłaszane do Sejmu. Zespołem pokieruje Morawiecki.

"Tam się będą pojawiać różne pozytywne tematy. Tematy na przyszłość. Ten pierwszy, który będziemy analizować już we wtorek to właśnie Centralny Port Komunikacyjny. Pokażemy bardzo dokładnie jego zalety i korzyści z niego płynące dla wszystkich Polaków. Korzyści finansowe i wszelkie inne. Właśnie po to, aby uświadomić Polakom, żeby nie dali zabrać tego skarbu" - podkreślił Morawiecki.

Zespół ma także w planach analizę i ocenę działalności aktualnego rządu. "Będziemy przede wszystkim gotowi do pokazywania, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu, naszej wizji Polski" - zaznaczył były premier.

Podobny zespół funkcjonował w latach 2009-2010, w ramach pracy partyjnej. Na jego czele stał ówczesny wiceprezes partii Przemysław Gosiewski.

autorka: Julia Szymańska