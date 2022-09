Morawiecki: wszystkie kryzysy się zebrały i na nas rzuciły

"Będzie trzecia kadencja". Morawiecki o wyborach do Sejmu i Senatu

Chcę powiedzieć jasno, chcę by to wybrzmiało: my kolejne wybory wygramy, dalej będziemy prowadzili dobrym kursem polskie sprawy. Tak, by nikt już nigdy Polakom nie zaciągnął hamulca - powiedział premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie opublikowanym w poniedziałek w tygodniku "Sieci".