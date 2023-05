Morawiecki wskazuje swój największy sukces jako premiera oraz to, z czego jest zadowolony najmniej

"To małżeństwo z rozsądku". Politycy PSL i Polski 2050 o wspólnym starcie w wyborach Podstawa porozumienia PSL i Polski 2050 to rozsądek i skuteczność – mówili przedstawiciele tych ugrupowań w niedzielę w TVN24. Według reprezentantów obozu rządzącego wspólny mianownik to niechęć do PiS i liberalizm gospodarczy.