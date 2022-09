Morawiecki w Kijowie wzywa KE do przekazania Ukrainie 9 mld euro. Ukraina zainteresowana wsparciem Polski w kwestiach energetycznych

/ Kancelaria Premiera RP

Polska razem z sojusznikami wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania Ukrainie ze strony Unii Europejskiej tego, co obiecaliśmy w czerwcu, czyli 9 mld euro - powiedział w piątek w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Polski premier stwierdził, że następnym planem rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i "niektórych niedowiarków z Zachodu" może być chęć powrotu do zasady "business as usual".

Zaznaczył, że Rosja używa wszystkich możliwych instrumentów gospodarczych "jak pistoletu przystawionego do głowy wielu państw europejskich, a Ukrainie - karabinu przystawionego do ciała".

"I dlatego z tej strasznej wojny, z tej bohaterskiej obrony, musi się narodzić nowa Europa, Europa także z Ukrainą jako pełnoprawnym członkiem UE. I Polska razem z naszymi sojusznikami mocno wzywa Komisję Europejską do jak najszybszego przekazania tego, co już obiecaliśmy w czerwcu Ukrainie ze strony UE, czyli 9 mld euro" - oświadczył Morawiecki.

Podkreślał, że to bardzo ważne, by nie powiódł się "następny plan Kremla rzucenia na kolana Ukrainy poprzez brak zasobów finansowych".

Prezydent Zełenski: Jesteśmy zainteresowani tym, by Ukraina mogła wesprzeć Polskę w kwestiach energetycznych

Jesteśmy zainteresowani tym, by Ukraina mogła wesprzeć Polskę w kwestiach energetycznych - mówił w piątek w Kijowie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnego przyszłego kryzysu energetycznego - zadeklarował.

W piątek z wizytą w Kijowie przebywają premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits, gdzie spotkali się z prezydentem Zełenskim.

Podczas wspólnej konferencji prasowej prezydent Ukrainy dziękował Polsce i Łotwie za ich stałe wsparcie, jakie otrzymuje od nich naród ukraiński od początku rosyjskiej inwazji.

Prezydent Zełenski poinformował jednocześnie, że podczas wspólnych rozmów z premierem Polski i prezydentem Łotwy politycy omówili "ważne aspekty związane z ograniczeniem wizowym dla turystów z Federacji Rosyjskiej do Europy". "Uważam, że jest to sprawiedliwa decyzja" - podkreślił prezydent nawiązując do wspólnego oświadczenia premierów Polski, Estonii, Litwa i Łotwy ws. ograniczenia możliwości podróżowania po Europie dla obywateli Rosji.

"Mówiliśmy też, że powinniśmy pracować w tym kierunku, aby Rosja zrozumiała, jaka jest to cena ich działań" - kontynuował prezydent Ukrainy.

Poinformował też, że politycy omówili również kwestie energetyczne. "Jesteśmy zainteresowani tym, aby Ukraina mogła wesprzeć Polskę i zrobimy wszystko, abyśmy w najbliższym czasie mogli znaleźć wyjście z ewentualnegp, przyszłego kryzysu energetycznego" - zadeklarował.

Morawiecki: Nie ma przeszkody, by przedłużyć sankcje UE wobec rosyjskich oligarchów

Według premiera Mateusza Morawieckiego nie ma przeszkód, by przedłużyć unijne sankcje nałożone na rosyjskich oligarchów, akceptują to również Węgry.

Podczas konferencji prasowej w Kijowie padło pytanie o szanse na przedłużenie sankcji na oligarchów rosyjskich wobec faktu, że pewien sceptycyzm w tej sprawie wyrażały Węgry.

"Wypowiedzi przywódców europejskich nie wszystkie są tak jednoznaczne jak nasze, jak przedstawicieli Łotwy, Litwy, Estonii. Trzeba jednak zaznaczyć, że żaden pakiet sankcyjny nie byłby ustalony bez zgody wszystkich 27 krajów, a więc ostatecznie była również we wszystkich przypadkach zgoda węgierska" - powiedział Morawiecki.

"Jeżeli chodzi o oligarchów, to - według mojej najbardziej aktualnej wiedzy, mam nadzieję, że ona taka jest - nie ma tutaj przeszkody przy przedłużeniu sankcji, co by również świadczyło o tym, że właśnie uzgodnione one zostały - pomimo wątpliwości, które wcześniej były przedstawiane przez Węgry" - dodał.

"Oczywiście nasze zdanie tutaj jest jednoznaczne - musimy być jak najbardziej zdecydowani w procesie sankcji, ale oby one zadziałały, muszą mieć jednocześnie wsparcie 27 krajów" - podkreślał szef polskiego rządu.

W piątek premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Łotwy Egils Levits składają wizytę w Kijowie, gdzie spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.(PAP)

autorzy: Piotr Śmiłowicz, Jarosław Junko

pś/ jjk/ ann/