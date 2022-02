Morawiecki w Kijowie: Polska jest gotowa udzielić wsparcia Ukrainie

/ Kancelaria Premiera

Jako Polska jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia Ukrainie, zarówno w sprawach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej; jesteśmy też gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy - powiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki.

Szef rządu przebywa we wtorek z wizytą na Ukrainie, gdzie spotkał się z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem. We wtorek premier Morawiecki ma też rozmawiać z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Stoimy dziś ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, by dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada" - powiedział Morawiecki na wspólnej konferencji prasowej ze Szmyhalem.

Szef polskiego rządu zauważył, że nasza część Europy, Polska, Ukraina, nie doświadcza trzęsień ziemi ani wybuchów wulkanów, "ale cóż z tego - skoro mieszkając w takiej bliskości do Rosji - mamy poczucie życia u podnóża wulkanu". "Dlatego zdajemy sobie sprawę, jak mało kto w Europie, jaką wartość ma bezpieczeństwo, jaką wagę mają sojusze, wsparcie sąsiadów w sytuacji zagrożenia i tego wsparcia chcemy udzielić państwu ukraińskiemu" - zaznaczył Morawiecki.

"O tę pomoc zabiegamy w państwach UE, w całej UE, w państwach NATO, ale także i my, Polska, jesteśmy gotowi do udzielenia wsparcia, zarówno w tematach, o których wspominał pan premier (Ukrainy - PAP), w tematach gazowych, jak również związanych z obronnością i ze wsparciem stabilności gospodarczej Ukrainy, a także jesteśmy gotowi przekazać pomoc humanitarną, co już zresztą czynimy" - powiedział premier.

Jestem tutaj, w Kijowie, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu niebezpieczeństw, żeby dopomóc w obronie bezpieczeństwa zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem tego kraju Denysem Szmyhalem.

"Jestem tutaj, dzisiaj w Kijowie po to właśnie, żeby zamanifestować jedność Polski z państwem ukraińskim w obliczu ryzyk, w obliczu niebezpieczeństw, o których wszyscy wiemy" - mówił we wtorek szef polskiego rządu na wspólnej konferencji w Kijowie z szefem ukraińskiego rządu.

Jak zaznaczył, "to jest moment, w obliczu którego cała Europa i cały świat zachodni musza się zjednoczyć na rzecz suwerenności, niepodległości i nienaruszalności terytorialnej Ukrainy". "Wiemy doskonale, że właśnie te wartości stanowią też nie tylko o ukraińskiej racji stanu, ale także i europejskiej, w tym także i polskiej" - powiedział.

Morawiecki przekonywał, że "suwerenna Ukraina, demokratyczne państwo ukraińskie, jest w interesie całej Europy". "I zastanówmy się, jak ktoś ma jakieś wątpliwości co do tego, jaka mogłaby być alternatywa. I warto popatrzeć na Białoruś i tam zobaczyć, co tam się dzieje i w którym kierunku idzie reżim białoruski" - powiedział.

Premier Morawiecki przypomniał, że 27 stycznia polski Sejm przyjął uchwałę, która w "jednoznaczny sposób wspiera bezpieczeństwo, integralność terytorialną i niepodległość Ukrainy". "Dlatego stoimy dzisiaj ramię w ramię z państwem ukraińskim po to, żeby pomóc, żeby dopomóc w obronie tego zagrożonego bezpieczeństwa, zagrożonego ze strony rosyjskiego sąsiada" - oświadczył.

Premier: Nord Stream 2 zagrożeniem dla pokoju w Europie, apelujemy do Niemców, by nie otwierali gazociągu

Nord Stream 2 to potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, apelujemy wspólnie do Niemców, by nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez jego otwarcie zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji - mówił premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z premierem Ukrainy Denysem Szmyhalem.

Premier na wspólnej konferencji z Denysem Szmyhalem mówił o obronnym i gazowym wymiarze pomocy Ukrainie do obrony przed potencjalną agresją Rosji. Jak podkreślił, Polska jest gotowa przekazać Ukrainie kilkadziesiąt tysięcy sztuk pocisków i amunicji artyleryjskiej, zestawy pocisków przeciwlotniczych GROM, ale także lekkie moździerze oraz drony rozpoznawcze i innego rodzaju broń o charakterze rozpoznawczym.

"Oczywiście Krym, obwody doniecki i ługański są zgodnie z prawem międzynarodowym częścią Ukrainy i nie zmieni tego rosyjska okupacja. Państwo ukraińskie, społeczeństwo ukraińskie wybrało kurs w kierunku Zachodu i każde suwerenne państwo powinno móc we własnym zakresie wybierać kierunki swojego rozwoju. Nie powinno tutaj być miejsca na +bliską zagranicę+, czy na strefę wpływów, które Rosja chce poszerzać" - oświadczył szef polskiego rządu.

Morawiecki mówił też o zagrożeniu hybrydowym ze strony Rosji, na polu energetycznym czy w zakresie dostaw gazu i węgla. Wskazał, że Polska już przekazuje gaz i podpisała umowę z Ukraina o przekazywaniu gazu z kierunku zachodniego na wschód. "Ale rozmawialiśmy z panem premierem o poszerzeniu przepustowości w jak najszybszym możliwym czasie, budowie gazociągu, który byłby w stanie tłoczyć duże wolumeny gazu w niedalekiej przyszłości" - dodał polski premier.

"I w tym kontekście, w tym szczególnym czasie zagrożenia geopolitycznego trzeba powiedzieć bardzo głośno: Nord Stream 2 stanowi potężne zagrożenie dla pokoju w całej Europie. Apelujemy wspólnie do Niemców, aby nie otwierali tego gazociągu, ponieważ poprzez otwarcie gazociągu zwiększa się możliwości szantażu i prowadzenia wojny ze strony Rosji" - oświadczył szef polskiego rządu.

Nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą, a drugą certyfikować Nord Stream 2; uruchamiając ten gazociąg, Berlin nabija pistolet Putinowi, którym ten potem może szantażować całą Europę - stwierdził we wtorek premier Mateusz Morawiecki.

"Nie można jedną ręką podpisywać się pod wyrazami solidarności z Ukrainą w obecnym stanie, a drugą certyfikować Nord Stream 2 - to po prostu ze sobą nie współgra. Uruchamiając Nord Stream 2, Berlin nabija pistolet (prezydentowi Rosji Władimirowi) Putinowi, którym potem ten może szantażować tak naprawdę całą Europę" - stwierdził na wspólnym briefingu ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Morawiecki.

Premier dodał, że w czasie spotkania poruszył kwestię instrumentów stabilizacji finansowej "w tym szczególnym czasie dla państwa ukraińskiego". "Jesteśmy po stronie jedności i integralności państwa ukraińskiego. Nie tylko słowami wyrażamy swoją solidarność, ale także czynem" - podkreślił.

Nie tylko słowami jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego - powiedział w Kijowie premier Mateusz Morawiecki. Przypomniał, że pomoc dotyczy spraw obronnych, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy gospodarczej i pomocy humanitarnej.

"Jesteśmy po stronie jedności, integralności państwa ukraińskiego. Nie tylko słowami, wyrażamy nasza solidarność, ale także czynem" - podkreślił podczas konferencji prasowej w stolicy Ukrainy szef polskiego rządu.

"Szeroko zakrojona pomoc w zakresie różnego rodzaju broni o charakterze defensywnym, obronnym, do obrony Ukrainy to jedno, gaz i polityka energetyczna to drugie, wreszcie polityka gospodarcza i pomoc humanitarna - to sfery, gdzie pomagamy państwo ukraińskiemu" - wyliczył.

Premier Morawiecki powiedział, że ma "głęboką nadzieję, że to zagrożenie minie, ale trzeba oczywiście szykować się na trudne scenariusze z nadzieją, że one nie nastąpią".

"Tego oczywiście życzę panu premierowi, panu prezydentowi, państwu ukraińskiemu, bo to niezwykle ważne nie tylko dla naszego wschodniego sąsiada, dla całego regionu i dla całej Europy" - zapewnił szef polskiego rządu we wtorek na wspólnej konferencji z premierem Ukrainy.

Premier Ukrainy: Naszą pozycję we wspólnocie międzynarodowej zawdzięczamy w dużym stopniu polskim przyjaciołom

Nasza dzisiejsza pozycja we wspólnocie międzynarodowej - "nic o Ukrainie bez Ukrainy" stała się możliwa i zadzwięczamy ją w znaczącym stopniu naszym polskim przyjaciołom - mówił premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

We wtorek z wizytą w Kijowie przebywa premier Morawiecki, który spotkał się z szefem ukraińskiego rządu. Podczas wspólnej konferencji Szmyhal ocenił rozmowy ze stroną polską jako owocne. "Bardzo wdzięczny jestem mojemu polskiemu koledze za to, że przyjął moje zaproszenie i złożył wizytę na Ukrainie w tym tak trudnym dla naszego kraju czasie" - powiedział.

"Bardzo wysoko cenimy znaczące wsparcie Polski, naszego przyjaciela. Ona w znacznym stopniu jest wynikiem intensywnego dialogu oraz skutecznej współpracy prezydentów Wołodymyra Zełenskiego i Andrzeja Dudy" - mówił ukraiński premier.

Szmyhal podkreślił osobistą postawę Morawieckiego ws. solidarności z Ukrainą. "Bardzo ważne dla Ukrainy, szanowny kolego, są pana słowa: +My, Polska, stoimy po stronie ukraińskiej swobody, demokracji, bezpieczeństwa oraz prawa Ukraińców do podjęcia suwerennych decyzji dotyczących losów swojego narodu+" - ocenił.

"Dzisiejsza nasza pozycja we wspólnocie międzynarodowej - +nic o Ukrainie bez Ukrainy+, stała się możliwa i zadzwięczamy ją w znaczącym stopniu naszym polskim przyjaciołom" - stwierdził Szmyhal.

Dzisiaj bardzo ściśle współpracujemy z Polską w warunkach trwającej agresji rosyjskiej i praktyczna pomoc Polski wzmocni naszą gotowość skutecznego przeciwdziałania Rosji - powiedział we wtorek w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z szefem polskiego rządu Mateuszem Morawieckim.

"Zwłaszcza w zeszłym roku była to znacząca pomoc w zwalczaniu pandemii. Dzisiaj my bardzo ściśle współpracujemy w warunkach trwającej agresji rosyjskiej i praktyczna pomoc Polski wzmocni naszą gotowość skutecznego przeciwdziałania Rosji" - oświadczył premier Ukrainy.

Zwrócił uwagę, że "Polska zdecydowanie popiera suwerenność oraz niepodzielność terytorialną Ukrainy". "Popiera też kurs ukraiński do członkostwa w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim. Popiera też w ramach sojuszu politykę otwartych drzwi" - zaznaczył Szmyhal.

Bezpieczeństwo energetyczne i współpraca przy projektach infrastrukturalnych należały do tematów rozmowy z polskim premierem Mateuszem Morawieckiem – powiedział we wtorek na konferencji prasowej w Kijowie premier Ukrainy Denys Szmyhal.

Szmyhal wyraził nadzieję, "że w najbliższym czasie uda nam się zacząć realizować nowy format współpracy regionalnej: Ukraina, Polska Wielka Brytania". "W warunkach trwającej rosyjskiej agresji warto podpisać trójstronny dokument o współpracy we wzmocnienia bezpieczeństwa regionalnego" – dodał szef ukraińskiego rządu.

Jak podkreślił, tematem rozmowy z polskim premierem było bezpieczeństwo energetyczne Ukrainy i Polski, w tym wspólne działania wobec Nord Stream-2, przechowywanie gazu przez polskie firmy w magazynach na Ukrainie, stworzenie technicznych możliwości importu przez Ukrainę gazu z Polski, zwłaszcza z terminalu LNG.

Według Szmyhala, priorytetowe powinny pozostać wspólne projekty infrastrukturalne, zwłaszcza kolejowe i drogowe, w tym integracja Ukrainy z siecią drogową UE.

Premier Ukrainy przekazał, że Mateusz Morawiecki zaprosił go do Warszawy na planowane na 14 marca spotkanie szefów rządów państw Trójkąta Lubelskie.

"Rozpoczęliśmy dialog o połączeniu kolejowym Kijowa i Warszawy"

Podążając za inicjatywą prezydentów Polski i Ukrainy rozpoczęliśmy dialog o połączeniu kolejowym Kijowa i Warszawy linią wysokoprędkościową; omówiliśmy też m.in. budowę nowych punktów kontroli na granicy - poinformował premier Ukrainy Denys Szmyhal po spotkaniu z premierem Mateuszem Morawieckim.

"Podążając za inicjatywą prezydentów Ukrainy i Polski rozpoczęliśmy też dialog o połączeniu kolejowym Kijowa i Warszawy linią wysoko prędkościową. Zaczęliśmy także rekonstrukcję, modernizację oraz techniczne usprawnienie pięciu działających punktów kontroli na granicy polsko-ukraińskiej" - poinformował we wtorek w Kijowie Szmyhal.

"Omówiliśmy też jeden bardzo ważny kierunek współpracy: budowę nowych punktów kontroli na granicy" - dodał premier Ukrainy. Zaznaczył, że jest to jedna z ważnych inicjatyw Unii Europejskiej dla Ukrainy. Szmyhal wyraził przekonanie, że Polska aktywnie dołączy do udziału w tych projektach.

"Jesteśmy także zainteresowani rozpoczęciem negocjacji na temat przygotowania do zawarcia porozumienia o liberalizacji międzynarodowego transportu towarowego na linii Ukraina-Unia Europejska" - oświadczył.

Szmyhal poinformował także, że "strony polska i ukraińska zawarły wczoraj porozumienie o istotnym zwiększeniu ilości zezwoleń wydanych na międzynarodowy transport towarowy, a także zniesienie ograniczeń na tranzyt transportu towarowego wagonów towarowych poprzez Ukrainę do Polski drogą kolejową". (PAP)

Autorzy: Daria Kania, Rafał Białkowski

dka/ rbk/ par/