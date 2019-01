Morawiecki: W Davos pokażemy, jak radzimy sobie z podatkami

W Davos pokażemy m.in., jak radzimy sobie z podatkami, ze stroną dochodową gospodarki - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że mimo sygnałów spowolnienia koniunktury z kluczowych krajów świata, polska gospodarka trzyma się mocno.

Szef rządu mówił we wtorek na antenie TVP1, że podczas Światowego Forum Ekonomicznego w Davos będzie rozmawiał z wieloma przywódcami, także o tym, w jaki sposób zapobiegać spowolnieniu w koniunkturze gospodarczej.

"Będę pokazywał to, co robimy w Polsce" - poinformował. Dodał, że od dwóch czy trzech lat temat spowolnienia jest w Davos obecny i "jest to trochę taki papierowy tygrys".

"Ale rzeczywiście pewne oznaki spływające z kluczowych krajów świata wskazują na to, że może dojść do spowolnienia koniunktury gospodarczej. Ja cieszę się bardzo, że nasza polska gospodarka trzyma się mocno. Będziemy pokazywali, jak radzimy sobie ze stroną podatkową, dochodową gospodarki (...)" - powiedział.

"Ja też bardzo mocno punktuję raje podatkowe - to, że niektóre firmy uciekają z rozliczeniami podatków do innych (...) państw, starają się nie płacić podatków tam, gdzie następuje sprzedaż. To jest nie fair, to jest niewłaściwe podejście; chciałbym, abyśmy tego unikali" - dodał.

Zaznaczył, że gdyby nie było tego zjawiska, świat - patrząc od strony gospodarczej - byłby dużo bardziej sprawiedliwy i lepszy. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

