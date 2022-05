Morawiecki spotkał się z sekretarz skarbu USA. Głównym tematem rozmowy - wojna w Ukrainie

fot. MorawieckiPL / / Facebook

Szef polskiego rządu rozmawiał z sekretarz skarbu USA Janet Yellen. Rozmowy dotyczyły m.in. zaostrzenia sankcji wobec Rosji oraz wzmocnienia NATO – podała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w poniedziałkowym komunikacie.

„Spotkanie wpisuje się w intensywne dyplomatyczne kontakty polsko-amerykańskie w ostatnich tygodniach. Naszym wspólnym celem jest koordynacja międzynarodowej odpowiedzi na agresję militarną Rosji na Ukrainę. To także demonstracja zaangażowania w bezpieczeństwo europejskie oraz wzmacniania więzi transatlantyckich” – podano w komunikacie.

Stwierdzono w nim, że Polska będzie nadal apelować o dalsze zaostrzanie unijnych sankcji, zwłaszcza w sektorach energetyki, finansów i transportu oraz usług. Aby skutecznie zatrzymać machinę wojenną, konieczne jest jak najszybsze ograniczenie potencjału gospodarczego i militarnego Rosji. Uniezależnienie się od importu rosyjskich węglowodorów ma kluczowe znaczenie dla pozbawienia Kremla głównego źródła dochodów.

„Polska stoi na stanowisku, że Rosję powinno uczynić się odpowiedzialną za wszelkie szkody wyrządzone na ukraińskiej ziemi. Jesteśmy głęboko przekonani, że rosyjskie aktywa zamrożone restrykcyjnymi środkami przyjętymi przez społeczność międzynarodową, powinny być ważnym źródłem finansowania przyszłej odbudowy Ukrainy” – oceniono w komunikacie.

Przypomniano w nim, że 5 marca premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Rzeszowie z sekretarzem stanu USA Antony Blinkenem. Wśród podnoszonych tematów było wzmocnienie wschodniej flanki NATO. USA podejmują działania w tym kierunku, m.in. przez dostawę sprzętu i obecność żołnierzy.

Sekretarz skarbu USA Janet Yellen wypowiadała się w poniedziałek na temat bezpieczeństwa żywności przy okazji wizyty w Hostelu Wilcza i World Central Kitchen - warszawskiego oddziału organizacji non-profit organizującej posiłki w strefach konfliktów.

"Jestem świadoma wysiłków, które rząd RP oraz rządy krajów sąsiednich podejmują, aby pomagać Ukrainie rozwinąć możliwości eksportu rolniczego dla zbóż i żywności, których potrzebuje cały świat" - mówiła Janet Yellen.

Zwróciła uwagę, na wysiłki, jakie podejmuje polski rząd i władze innych sąsiadujących krajów, by pomóc Ukrainie rozwinąć drogi eksportu jej produktów rolnych, zbóż, "których globalne rynki tak bardzo potrzebują", i które trudno jest eksportować ze względu na blokadę m.in. portu w Odessie. "Jestem naprawdę pokrzepiona tym, jak wspaniałą pracę podejmujecie, jestem wdzięczna za całą waszą pracę, którą wykonujecie w Ukrainie i poza jej granicami" - wskazała Yellen. Dodała, że pomaga to w rozwiązywaniu problemów globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.

Amerykańska sekretarz skarbu zwracając się do przedstawicieli World Central Kitchen w Warszawie podkreśliła, że działalność takich instytucji pozwala uzyskać większą odporność systemów rolnych. "Wiem, że podejmujecie kroki, aby zająć się rosnącym zagrożeniem bezpieczeństwa żywności" - powiedziała Janet Yellen.

Jak przypomniała, zwołała w ubiegłym tygodniu spotkanie G7 i krajów G20, by wezwać do działania międzynarodowe instytucje finansowe, które mogłyby zająć się problemem bezpieczeństwa żywności. Dodała, że jednym z celów spotkania w Waszyngtonie było wymyślenie konkretnego planu. Zwróciła uwagę, że "później, w tym tygodniu będziemy +wypuszczać+ plan działań międzynarodowych organizacji finansowych - co można zrobić, aby zapewnić większe wsparcie" - poinformowała Yellen.

10 marca, podczas wizyty w Warszawie, wiceprezydent Kamala Harris podkreśliła, że jej obecność jest potwierdzeniem zaangażowania USA we wzmocnienie wschodniej flanki NATO w Polsce. Stany Zjednoczone są gotowe do obrony wszystkich zasad, które są integralne dla państw Sojuszu Północnoatlantyckiego.

26 marca, premier Mateusz Morawiecki spotkał się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem, który składał wizytę w Polsce bezpośrednio po udziale w posiedzeniu Rady Europejskiej oraz szczytach NATO i G7 w Brukseli.

8 kwietnia szef polskiego rządu rozmawiał natomiast z delegacją członków Izby Reprezentantów USA, Demokratami i Republikanami, w tym z Kevinem McCarthym, liderem Republikanów.

„Po agresji Rosji na Ukrainę, w ramach wsparcia wschodniej flanki NATO, Stany Zjednoczone przysłały do południowo-wschodniej Polski dodatkowych 5 tys. żołnierzy z elitarnej 82. Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA. Łącznie z tymi siłami, liczebność amerykańskich wojsk w Polsce przekracza 10 tys. żołnierzy. Dodatkowo, Amerykanie rozmieścili w Polsce dwie baterie zestawu Patriot” – stwierdzono w komunikacie KPRM.

autor: Marek Siudaj