Morawiecki pozostanie premierem do końca kadencji

fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

Mateusz Morawiecki pozostanie na stanowisku premiera aż do końca kadencji — wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET. Jest o tym przekonanych 23,8 proc. badanych. 45 proc. respondentów uważa, że to prawdopodobny scenariusz.

Na pytanie „Czy Pana/Pani zdaniem premier Morawiecki dotrwa na swoim stanowisku do końca kadencji Sejmu zdecydowanie tak odpowiada 23,8 proc. badanych, 45,4 proc. mówi "raczej tak".

14,4 proc. respondentów pytanych przez IBRiS jest przeciwnego zdania i uważa, że premier Morawiecki "raczej nie dotrwa na stanowisku do końca kadencji". Zdecydowanie nie mówi 8 proc.

Z kolei 8.4 proc. respondentów nie ma w tej sprawie zdania — w sondażu IBRiS dla Radia ZET wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

W sondażu zapytano też o to co czeka Solidarną Polskę i czy w kolejnych wyborach ugrupowanie Zbigniewa Ziobry wystartuje w koalicji. O tym, że PiS i Solidarna Polska wystartują wspólnie, przekonany jest co czwarty badany (25.4 proc.), 37,5 proc. ankietowanych uważa, że "raczej tak", te ugrupowania stworzą wspólne listy - wynika z sondażu.

Odmiennego zdania jest niemal co szósty badany. 13,4 proc. ankietowanych na pytanie "Czy PiS i Solidarna Polska wystartują wspólnie w zbliżających się wyborach parlamentarnych?" odpowiada, że "raczej nie". "Zdecydowanie nie" mówi 1,2 proc. Co piąty badany nie ma zdania na ten temat.

Sondaż IBRiS na zlecenie Radia ZET przeprowadzono w dniach 7-8 października 2022 roku metodą CATI. (PAP)

mas/ par/