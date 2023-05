Morawiecki na prezydenta? Premier ma dużą przewagę jako kandydt Zjednoczonej Prawicy wśród Polaków

Lewica apeluje: podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach Mówię do przyjaciół z opozycji: proszę podpiszmy porozumienie dotyczące współpracy po wyborach; jeżeli PiS obejmie trzecią kadencję, to będą to rządy autorytarne wybrane w demokratycznym głosowaniu - mówił w piątek w Olsztynie współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty.