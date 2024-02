Morawiecki i Kaczyński przed komisją śledczą. Karnowski mówi o terminie

Dworczyk przed komisją śledzczą ds. wyborów kopertowych. Odniósł się do wykorzystywania prywatnej skrzynki mailowej w pracy Mogły się zdarzyć takie sytuacje, że w związku z pandemią i pracą zdalną korzystaliśmy w KPRM również ze skrzynek prywatnych; było to zgodne z prawem - mówił b. szef KPRM Michał Dworczyk przed komisją śledczą, pytany o wykorzystywanie prywatnej skrzynki mailowej do celów służbowych.