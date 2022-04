Morawiecki: Zdecydowanie wykluczamy możliwość obcięcia świadczeń społecznych

fot. ALEKSANDRA SZMIGIEL / / Reuters

Zdecydowanie wykluczamy możliwość obcięcia świadczeń społecznych takich jak 500 plus, w związku ze wzrostem długu publicznego - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w ramach sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku, czy wobec tego, że dług publiczny zbliża się do 60 proc. (PKB), nie powinno się obciąć świadczeń społecznych, takich jak np. 500 plus.

"Wykluczamy taką sytuację, żeby można było uciąć świadczenia społeczne. Brak świadczeń społecznych był właśnie bolączką systemu III RP. Ludzie gorzej sytuowani byli tak pozostawieni sami sobie, że wielu z nich zdecydowało się na wyjazd z kraju, stąd mieliśmy gigantyczną falę emigracji" - odpowiedział Morawiecki.

Zobacz także Wartość złotego spada? Sprawdź kursy i wymień na inną walutę

Dodał, że "mniej więcej od 2-3 lat po raz pierwszy mamy bilans dodatni - więcej ludzi do Polski wraca niż wyjeżdża za granicę". "Wykluczamy więc możliwość obcięcia świadczeń społecznych zdecydowanie" - zapewnił.

Poinformował też, że niedawno Polska przedstawiła w Komisji Europejskiej "aktualizację programu konwergencji", gdzie znalazły się wszystkie najważniejsze wielkości ekonomiczne. "W tej analizie ujęliśmy spadek naszego długu do PKB do poziomu oscylującego wokół 50 procent w przyszłym roku i poniżej 50 procent w trzecim roku obowiązywania aktualizacji programu konwergencji" - mówił premier.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup bilet Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

"Także deficyt budżetowy, który w zeszłym roku był poniżej 2 procent - deficyt sektora finansów publicznych - w tym roku będzie wyższy, planujemy go bardzo ostrożnie na poziomie 4 procent, ale będzie pewnie niższy niż te 4 procent, bo dzisiejsze wykonanie budżetu wskazuje na to, że sytuacja jest lepsza niż zakładaliśmy, głównie dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego" - poinformował premier.

Dodał, że z niedawnego zestawienia luk VAT-owskich w różnych państwach wynika, że Polsce udało się zmniejszyć tę lukę do poziomu 4,3 proc.

Morawiecki: Inflacja jest zjawiskiem trudnym do opanowania. Obniżka podatków powinna złagodzić jej efekty

Inflacja jest zjawiskiem trudnym do opanowania i poważnym problemem gospodarczym, obniżka podatków powinna złagodzić problemy Polaków - oświadczył w piątek premier Mateusz Morawiecki, odpowiadając na pytania internautów.

Inflacja to "bardzo poważny problem gospodarczy i nie można sobie z nim poradzić w sposób prosty" - mówił Morawiecki, dodając, że "poprzednie epoki inflacyjne w gospodarkach zachodnich potrafiły trwać po kilka, a nawet kilkanaście lat".

"Będziemy starali się w taki sposób utrzymywać nasze działania antyinflacyjne, żeby po pierwsze złagodzić problem inflacyjny dla Polaków, a po drugie nie dolewać oliwy do ognia" - stwierdził szef rządu podczas sesji pytań i odpowiedzi na portalu społecznościowym.

Według niego, zaproponowana przez rząd obniżka podatków z 17 na 12 proc. ma doprowadzić do tego, że w portfelach Polaków zostanie więcej pieniędzy netto. "Żeby poprzez obniżkę podatków zostało więcej pieniędzy w portfelach Polaków i żeby ta większa pula środków przełożyła się na wyższe oszczędności i złagodziła problemy portfelowe u naszych obywateli" - mówił Morawiecki o celach działań rządu.

Przestrzegał przed takim rozwojem sytuacji, jak w Turcji, gdzie - według niego - "inflacja jeszcze rok-dwa lata temu wynosiła 12, 15, 17 proc. i zamrożono stopy procentowe, podniesiono wynagrodzenia, a spirala zaczęła się nakręcać". Jak mówił, w takim przypadku "przez kilka miesięcy wygląda wszystko nieźle, a potem inflacja wybucha ze zdwojoną siłą". "Zarządzanie inflacją jest tak trudnym zadaniem, na którym polegli słynni ekonomiści amerykańscy" - ocenił Morawiecki.

Przypomniał, że na początku roku wdrożono tarczę antyinflacyjną, w wyniku której "w lutym inflacja zaczęła już spadać". Jak dodał, 24 lutego rozpoczęła się wojna na Ukrainie a w ślad za nią "putinflacja". "To nie jest nasz wymysł, Joe Biden mówi, że 70 proc. dzisiejszej inflacji to ceny energii, wiążące się z wojną na Ukrainie" - mówił Morawiecki, dodając, że podobne stanowisko mają m.in. podobnie premier Czech, szefowa KE, przewodniczący Rady Europejskiej, przywódcy krajów zachodnich. "Jest to oczywiste, że wpływ na wysoką inflację ma wojna i wychodzenie z pandemii" - ocenił premier.

Premier: Długu sektora finansów publicznych nie można ukryć

Nie można ukryć łącznego długu publicznego czy łącznego deficytu sektora finansów publicznych przed rynkami finansowymi - zapewnił Morawiecki.

Premier w ramach "Q&A" na facebooku odpowiadał na pytanie o zadłużenie, które znajduje się poza kontrolą Sejmu. Wyjaśnił, że cały sektor finansów publicznych składa się z budżetu centralnego i budżetu samorządów, budżetu NFZ i FUS. "Łatwo można zapamiętać, że mniej więcej po 1/3" - stwierdził.

Gdy wybuchła pandemia - jak mówił - został opracowany mechanizm emisji obligacji po to, by pojawiały się pieniądze na ratowanie miejsc pracy. "Gdy dzisiaj mówimy, że mamy drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej, to nie wzięło się to z niczego. Wzięło się to z tego, że wtedy ratowaliśmy miejsca pracy. Część tego zadłużenia, właśnie ta, jest także poza budżetem państwa" - mówił.

"Ale nie jest poza długiem publicznym. Ani jedna złotówka nie znajduje się poza długiem publicznym. Na koniec każdego roku pokazujemy deficyt sektora finansów publicznych i cały łączny dług państwowy" - przekonywał premier.

"Czy państwo myślicie, że można coś wyprowadzić poza budżet i rynki finansowe tego nie zauważą?" - pytał retorycznie Morawiecki. Odpowiedział, że niczego nie można ukryć "przed rynkami finansowymi, agencjami ratingowymi, komisją europejską". "Tak naprawdę każdy kto się tym interesuje wie, jaki jest łączny dług publiczny i łączny deficyt sektora finansów publicznych" - powiedział.

"Podnosimy zarobki w służbie zdrowia i dla nauczycieli"

Podnosimy je sukcesywnie i w tym roku po raz kolejny będą one także podniesione - powiedział w piątek szef rządu pytany o zarobki w służbie zdrowia. Dodał tez, że podwyżki dostaną także nauczyciele.

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w ramach sesji Q&A (pytań i odpowiedzi) na Facebooku o propozycję podniesienia płac w budżetówce.

"Podnosimy je sukcesywnie i w tym roku po raz kolejny będą one także podniesione. Zdaje się, że uzgodnienia z ministrem zdrowia są takie, aby były podniesione już od początku drugiej połowy tego roku" - odpowiedział premier odnosząc się do służby zdrowia.

Zaznaczył, że podwyżki będą również dotyczyć nauczycieli. "Dzisiaj także uzgodniłem z ministrem Czarnkiem, aby również dla nauczycieli stażystów, kontraktowych tych którzy mają te najniższe wynagrodzenia podnieś je w taki sposób, aby jak najwięcej ludzi w tym pięknym zawodzie nauczyciela chciało w ogóle zostać, chciało pracować" - podkreślił Morawiecki.

Premier przypomniał także propozycje rządu pomocy dla osób, które spłacają złotowe kredyty hipoteczne. Wymienił wakacje kredytowe, zwiększenie środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców, utworzenie funduszu pomocowego zasilanego ze składek banków i wprowadzenie nowego wskaźnika oprocentowania kredytu w miejsce WIBOR-u. (PAP)

Autorzy: Marta Stańczyk, Piotr Śmiłowicz

mas/ ok/ pś/ godl/ wkr/ skr/