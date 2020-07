Morawiecki: Zakłady pracy i fabryki budzą się do życia

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

W wielu fabrykach produkcja wraca do poziomu sprzed epidemii koronawirusa – ocenił w piątek premier Mateusz Morawiecki, który odwiedził w Jaworznie (Śląskie) wytwarzającą meble firmę Meblomar. By przetrwać trudny okres, ta istniejąca od 10 lat spółka skorzystała z rządowej tarczy finansowej.

„Tu mam kolejne potwierdzenie nie tylko działania tarczy, ale również tego, że polska gospodarka wraca do normalnego, szybkiego rozwoju” – powiedział szef rządu, gratulując twórcom i pracownikom firmy „zdolności, kreatywności, pracowitości i dyscypliny”.

Morawiecki wskazał, że wspierająca firmy w kryzysie tarcza finansowa to – jak mówił – „rozrusznik rozwojowy i jednocześnie mechanizm, który pozwala przetrwać ten trochę trudniejszy czas”. Z tego rozwiązania skorzystał Meblomar, którego problemy wynikały m.in. ze spadku zamówień w okresie pandemii.

„Skorzystano z tarczy finansowej, którą zaoferowaliśmy właśnie dla małych, średnich firm, a także dla większych. I udało się firmie przetrwać i rozwijać – również do klientów poza granicami Polski (…). Już nawet takie firmy jak ta – nie taka duża, zatrudniająca kilkudziesięciu pracowników – mają również potencjał eksportowy” – mówił szef rządu.

„Z mojej perspektywy to jest bardzo dobra wiadomość - widać wyraźnie, że produkcja w bardzo wielu zakładach pracy, fabrykach, budzi się do życia, już właściwie wraca do poziomu poprzedniego, do poziomu sprzed epidemii” – dodał.

Działająca w Jaworznie od prawie 10 lat fabryka firmy Meblomar znajduje się w miejskiej strefie przemysłowej, włączonej do Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsiębiorstwo, założone przez trzech wspólników, zajmuje się produkcją mebli i elementów na eksport – m.in. na potrzeby hoteli i biur.

Premier Morawiecki zauważył, że Meblomar – jako dostawca mebli hotelowych – musi obecnie liczyć się z tym, że niektóre branże (jak hotelarska) ucierpiały w wyniku pandemii bardziej od innych. „Dlatego pomagamy przetrwać tym firmom do czasu, aż ich główni odbiorcy też wrócą w normalne koleiny rozwoju gospodarczego” – zaznaczył szef rządu.

W ocenie Morawieckiego, polskie meblarstwo to dziś – jak mówił – „numer jeden w Europie”. „Polskie meble - numer jeden w Europie. Mogę wszystkich zachęcić do kupowania polskich mebli - jednocześnie pomagają w ten sposób całej polskiej gospodarce” – podsumował premier w Jaworznie.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

Program Tarczy Finansowej realizowany jest we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

Jak informował w miniony wtorek Polski Fundusz Rozwoju, z Tarczy Finansowej do ponad 312 tys. przedsiębiorców trafiło 56,3 mld zł subwencji. W tym do mikrofirm trafiło już 17 mld zł, a do małych i średnich przedsiębiorstw - 39,3 mld zł. Firmy, do których trafiło wsparcie, zatrudniają 2,91 mln osób.

autor: Marek Błoński