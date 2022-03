Morawiecki: Za pół roku będziemy niezależni od rosyjskiego gazu

/ Reuters

W ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy gazociąg bałtycki do Norwegii i za pół roku będziemy niezależni, po raz pierwszy od dziesięcioleci, od rosyjskiego gazu - powiedział w środę w Wiedniu premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu z kanclerzem Austrii Karlem Nehammerem.

Podczas konferencji Morawiecki odniósł się także do kwestii bezpieczeństwa, czyli ochrony granic i niezależności surowcowej. "Austria, Czechy, Litwa, Polska identycznie patrzyły na konieczność obrony naszych zewnętrznych granic. I mieliśmy rację – granice muszą być chronione. To od nas musi zależeć, kogo przyjmujemy, a kogo nie przyjmujemy. Na tym stanowisku stoimy do dzisiaj" – podkreślił premier. "Dziś musimy sobie też zdać sobie sprawę, że za naszą wschodnią granicą, na Ukrainie, wykuwa się nowy porządek geopolityczny świata" - dodał.

Morawiecki wskazał, że "w ciągu ostatnich pięciu lat zbudowaliśmy gazociąg bałtycki do Norwegii i za pół roku będziemy niezależni, po raz pierwszy od dziesięcioleci, od rosyjskiego gazu". "Konsekwentne działania naszego rządu doprowadziły do takiej możliwości" – dodał premier. "Chcemy współpracować z pokojowo nastawioną i demokratyczną Rosją, ale nie możemy się zgodzić na to, żeby w tak okrutny sposób niszczyła suwerenność Ukrainy" - oświadczył.

Premier poinformował też o działaniach, które mają nieść dla Ukrainy nadzieję na przyszłość. "Ukraina walczy dziś o wolność, demokrację, suwerenność i tolerancję. Czyż to nie są to naczelne europejskie wartości? To są podstawowe europejskie wartości, Ukraina o te wartości walczy" – mówił Morawiecki. Podkreślił także, że "wspieramy ambicje europejskie i wejście Ukrainy do Unii Europejskiej". "To jest ta podstawowa nadzieja" - dodał. Zastrzegł jednak, że "jest to pewien proces".

"Dzisiaj musimy dać nadzieję także na nowy plan Marshalla dla suwerennej Ukrainy po wojnie, która oby jak najszybciej się zakończyła. Kraje członkowskie Unii Europejskiej chcą partycypować w szybkiej odbudowie, chcemy dać nadzieję Ukrainę na szybką odbudowę niezależnego państwa ukraińskiego" – zapewnił Morawiecki.

Autorzy: Anna Kruszyńska, Rafał Białkowski