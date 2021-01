Morawiecki: Spadek PKB za 2020 r. może być płytszy, niż prognozowano

fot. Krystian Maj / Kancelaria Premiera RP

Spadek PKB za 2020 rok może być płytszy, niż prognozowało to Ministerstwo Finansów - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, ostateczne wyniki dotyczące PKB będą znane dopiero za kilka tygodni.

"Ostateczne wyniki poznamy dopiero za kilka tygodni, wstępnie mogę jednak powiedzieć, że spadek PKB może być płytszy, a więc sytuacja może być nieco lepsza, niż prognozowało Ministerstwo Finansów" - powiedział premier.

"Niestety listopad i grudzień dla gospodarki to nie były dobre miesiące, więc generalnie za wcześnie byłoby dzisiaj mówić, że to będzie 3,5 proc. czy poniżej 4 proc. Jeszcze za wcześnie, ale mamy nadzieję, że to będzie nieco lepszy wynik, niż we wcześniejszej prognozie Ministerstwa Finansów tych 4,6 proc." - poinformował szef rządu.

III i IV kwartał to będzie czas szybkiego odbicia gospodarczego

Drugi, a zwłaszcza trzeci i czwarty kwartał w tym roku to będą dobre, a może i bardzo dobre kwartały szybkiego odbicia gospodarczego dla Polski - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

Według Morawieckiego, "jak uda się osiągnąć zbiorową odporność dzięki szczepionkom i temu, że część populacji przeszła, przebyła tę straszą chorobę (COVID-19 - PAP), to myślę, że i gospodarczo ruszymy ostro do przodu. Jestem przekonany, że drugi, trzeci, drugi a zwłaszcza trzeci i czwarty kwartał w tym roku to będą dobre, a może i bardzo dobre kwartały szybkiego odbicia gospodarczego dla Polski" - zapowiedział premier.

"Chciałbym bardzo podziękować wszystkim rodakom, ale także przedsiębiorcom" - oświadczył szef rządu. "Wiem, jak jest wam ciężko, wiem, jak trudno jest patrzeć na budowany przez lata biznes, na portfel klientów, który topnieje, na rynek, który znika - ale myślę, że z tą pandemią od strony gospodarczej będzie tak, że później ten przymrożony świat gospodarczy będzie wracał w miarę po tym jak zadziała program szczepionek stosunkowo szybko do normalności" - wyraził nadzieję Mateusz Morawiecki.

"Możemy powiedzieć, że nasze decyzje sprzed Bożego Narodzenia, za które niektórzy nas krytykowali (o wprowadzeniu obostrzeń - PAP) dzisiaj zdaniem innych przywódców Unii Europejskiej okazały się bardzo dla Polski dobre" - powiedział. Jak mówił, jeśli Polska dziś ma nieco lepsze położenie od innych krajów pod względem liczby zachorowań, "to wiąże się z tym, że jesteśmy w tym trudnym procesie obostrzeń, restrykcji, że przechodzimy przez niego w sposób solidarny i ogromnym stopniu odpowiedzialny".

Morawiecki podkreślił, że celem rządu jest jak najszybsze opanowanie epidemii w kraju i dlatego nie spieszy się on ze zwiększaniem ruchu turystycznego o charakterze międzynarodowym. "Widzimy, iż w państwach, gdzie pandemia była przygaszona, jak np. w Irlandii, nastąpił gwałtowny, niespodziewanej siły wybuch. Widać więc, z jakimi ryzykami wiąże się odpuszczanie tych rygorów, które są stosowane" - wyjaśnił premier.

Prezes Rady Ministrów nie wykluczył "doprowadzenia do pewnych konkluzji" w kwestii rozmów o statusie osób zaszczepionych, jakie będą jednym z punktów agendy następnego unijnego szczytu, którego początek zaplanowano na czwartek. Jak zaznaczył, "są bardzo różne zdania na ten temat również w Grupie Wyszehradzkiej".

"To nie jest tak, że wszystkie państwa mają jednolity pogląd w tej kwestii. Są państwa południa Europy, które żyją z turystyki w dużym stopniu i im zależy, żeby naszych obywatelu jak najszybciej motywować do wyjazdów tam, na południe" - powiedział. Premier podkreślił jednak, że priorytetem polskiego rządu jest walka z epidemią na terenie naszego kraju.

W ubiegłym tygodniu minister finansów Tadeusz Kościński mówił, że spadek PKB Polski w ubiegłym roku mógł być niższy niż 3 proc.

"Spadek PKB będzie dużo mniejszy niż ostrożnie prognozowane przez nas w budżecie 4,6 proc. Rynek wskazywał, że to może być około 3,5 proc., ale wydaje się, że spadek PKB w ubiegłym roku może być nawet niższy niż 3 proc. Widzimy to m.in. po wpływach podatkowych, które są całkiem dobre, w tym te z VAT. Jest lepiej niż się spodziewaliśmy" - powiedział szef MF. (PAP)

mfr/ pad/ mfr/ pad/