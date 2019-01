Morawiecki: Program PPK jest cywilizacyjnie ważny dla Polski

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych jest cywilizacyjnie ważny dla Polski, przede wszystkim jest programem prospołecznym dla ponad 11 milionów pracowników - mówił we wtorek w siedzibie GPW w Warszawie premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji poświęconej PPK.

Szef rządu powiedział, że cieszy się, iż po dwóch latach bardzo szerokich społecznych konsultacji udało się dojść do momentu, w którym można rozpocząć program PPK.

"Program, który jest cywilizacyjnie ważny dla Polski. Jest też kluczowy dla budowania długoterminowych oszczędności. Długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. To rozumieją nie tylko ekonomiści, o tym wiemy wszyscy, że tak właśnie jest, że potrzebne są krajowe oszczędności, żeby nie popadać w nadmierną zależność od zagranicy - co nam się przydarzyło przez ostatnie 25 lat" - powiedział Morawiecki.

Dodał, że program jest ważny, aby jednocześnie móc finansować inwestycje długoterminowe - co ma wymiar makrogospodarczy.

"Ale przede wszystkim ten program PPK jest programem prospołecznym, jest programem dla ponad 11 milionów pracowników, programem bez żadnych gwiazdek, bez żadnych pułapek, bez niebezpieczeństw, ponieważ jest programem, w którym uczestniczą trzy strony, w tym państwo i pracodawcy na zasadzie dobrowolnej - i oczywiście pracownik" - podkreślił premier.

Pracownicze Plany Kapitałowe zabezpieczą przystępującym do niego osobom godne emerytury - powiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji planów Polskiego Funduszu Rozwoju w zakresie wdrożenia systemu PPK.

"Pracownicy mają tutaj nie tylko instrument, który w dużo lepszym stopniu będzie potrafił zabezpieczyć godną emeryturę, godne życie, ale też przede wszystkim gwarancję ze strony państwa właściwego zachowania się właściwych opłat. (...) One są na niskim poziomie. W systemie OFE one były na dużo wyższym poziomie" - powiedział premier.

Morawiecki przypomniał, że niecałe cztery miesiące temu Polska została zakwalifikowana do koszyka krajów rozwiniętych, które już takie programy jak PPK mają.

"Polska w symboliczny sposób właśnie również poprzez wejście w ten program (PPK - PAP), który przygotowywaliśmy przez ponad dwa lata, właśnie dołącza również do krajów rozwiniętych" - stwierdził Morawiecki.

"To jest też program, który jest programem solidarności międzypokoleniowej, programem, który właśnie powinien budować tę solidarność międzypokoleniową, bo (...) jest programem na 20, 30, 40 lat" - dodał.

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych to nie są Otwarte Fundusze Emerytalne - podkreślił we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że PPK to korzyść dla pracowników, pracodawców i dla państwa.

Szef rządu podczas konferencji poświęconej PPK zwrócił uwagę, że niektórzy ekonomiści porównują PPK do OFE. Zaapelował, by tego nie robić, "to bardzo różne programy".

"Porównywanie OFE do PPK, to tak jakby porównywać Pawła Borysa (prezesa PFR - PAP) do Borysa Szyca (aktora - PAP)" - zaznaczył Morawiecki.

Premier dodał, że dla niego program Pracowniczych Planów Kapitałowe to "po prostu korzyść dla pracowników, pracodawcy, dla państwa, dla społeczeństwa". "Budujemy siłę gospodarczą i budujemy siłę społeczną, lepsze perspektywy dla przyszłych emerytów" - podkreślił.

Podczas konferencji głos zabrała także minister finansów Teresa Czerwińska: "Duże projekty inwestycyjne, spółki, rynki akcji i obligacji czekają na środki z Pracowniczych Planów Kapitałowych. (...) Program buduje nawyk systematycznego oszczędzania - podkreślała.

Czerwińska zaznaczała, że PPK to dobrowolny, indywidualny plan inwestowania w sposób "bezpieczny i efektywny", który jest "kluczowym elementem budowy silnej gospodarki" oraz dobrobytu. A budowa dobrobytu jest wspólną sprawą państwa, pracodawcy i pracownika - mówiła minister podczas konferencji poświęconej PPK.

Jak oceniła Czerwińska, efektywna budowa oszczędności emerytalnych wymaga podstawowego warunku - nawyku odkładania niewielkich czasami kwot na przyszłe cele. Jeżeli te cele się zdefiniuje, to wypracowanie nawyku oszczędzania jest proste - dodała. PPK "to duży krok do przodu, bo budujemy nawyk oszczędzania i pomnażania oszczędności, oraz pokazujemy przykład swoim dzieciom" - mówiła minister. Zachęcała osoby, które myślą o budowie oszczędności emerytalnych do zapoznania się z materiałami informacyjnymi na temat PPK. "To się naprawdę opłaca" - przekonywała minister finansów.

Jak PPK będą inwestowały nasze pieniądze? Prywatne, dobrowolne, automatyczne, kapitałowe – to główne cechy Pracowniczych Planów Kapitałowych. Tak program zaprezentował rząd. A jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce?

Autor: Marcin Musiał

